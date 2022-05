“Il viadotto si spacca”: verifiche dei tecnici dopo un video virale sui social Passignano, crepa sul viadotto del raccordo Perugia-Bettolle: un video diventato virale sui social ha fatto scattare le necessarie verifiche.

A cura di Susanna Picone

C’è un video diventato virale nelle ultime ore che mostra le condizioni di un viadotto nel Centro-Italia, viadotto che presenta a occhio nudo una pronunciata lesione tra due blocchi strutturali. Una profonda crepa sul viadotto, come se si stesse per spezzare in due, che ha preoccupato non poco molte persone che hanno chiesto verifiche dopo aver visto le immagini diffuse in rete.

E dopo le segnalazioni, sul viadotto Perugia-Bettolle a Passignano le verifiche sono scattate.

Secondo i tecnici intervenuti sul posto, il viadotto sarebbe comunque sicuro. Stando a una prima analisi si potrebbe trattare del cedimento di un giunto o del movimento di una “sella Gerber”, tecnica di costruzione degli anni Ottanta. E dopo aver effettuato le verifiche necessarie l’Anas ha garantito l’assoluta "sicurezza del viadotto di Passignano", ha affermato l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti.

“È diventato virale il video che riprende un tratto del viadotto di Passignano da cui traspare in controluce un effetto singolare in un particolare momento della illuminazione solare. Sembra – le parole dell’assessore riprese dai quotidiani locali – che la struttura inferiore sia distaccata dalla superiore e possa cadere da un momento all’altro. Abbiamo ricevuto varie comunicazioni allarmate nel corso della serata e della notte. Dopo aver parlato con i vertici regionali dell’ANAS ho ricevuto assicurazioni in merito alla assoluta sicurezza di quella struttura che poggia solidamente nei punti previsti come da progetto costruttivo iniziale”.

L’assessore ha aggiunto di aver chiesto all’Anas una relazione specifica appena l’ulteriore verifica verrà effettuata in modo da poter informare la pubblica opinione allarmata dalle notizie che si stavano diffondendo.