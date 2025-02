“Il tuo zaino occupa i posti, spostalo”, passeggero disabile preso a pugni sul bus a Parma: denunciato 19enne

video suggerito

Un passeggero con disabilità lo rimprovera per aver sistemato alcuni zaini in modo da occupare inutilmente posti disponibili, lui lo prende a pugni in faccia facendogli saltare due denti. L’episodio si è verificato lo scorso 30 gennaio a bordo di un autobus a Parma. Ora la polizia ha denunciato un 19enne, gravemente indiziato del reato di lesioni aggravate.

Lo scorso giovedì, le pattuglie della polizia sono intervenute in via Mazzini dopo la segnalazione dell’autista del mezzo, che aveva richiesto aiuto per una lite in corso. Secondo quanto riportato, un 52enne disabile sarebbe rimasto ferito dopo essere stato colpito con un pugno al volto.

Per risalire all’autore dell’aggressione, il personale della Squadra Mobile ha acquisito nei giorni successivi, presso l’ufficio dell’Azienda di Trasporti, le registrazioni del sistema di videosorveglianza installato sull’autobus di linea. Dalla visione delle immagini è emersa una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quanto dichiarato dalla stessa vittima nella denuncia.

Il ragazzo, richiamato dal 52enne per aver sistemato gli zaini in modo da occupare inutilmente alcuni posti liberi, si è avvicinato a lui e, dopo uno scambio di parole, gli ha afferrato la visiera del cappello tentando di abbassargliela sugli occhi.

A quel punto, l’uomo ha tentato di colpirlo con un pugno, ma il 19enne è riuscito a schivarlo. A quel punto, il giovane lo ha colpito con un pugno in pieno volto ed è fuggito, causandogli una ferita al labbro e la frattura di due denti, con una prognosi di 15 giorni.