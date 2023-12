Il sushi migliore d’Italia si mangia in un ristorante di Prato: il MOI Omakase È l’unico ristorante di sushi gestito totalmente da un italiano: il quarantenne pratese Francesco Preite che ha sviluppato questa passione dopo è stato 72 volte in Giappone. Il 12 dicembre riceverà a Milano il prestigioso premio ’50 Top Italy’.

È a Prato il miglior ristorante di sushi d’Italia. A decretarlo 50 Top Italy: la guida specializzata ha incorona il MOI Omakase, l’unico ristorante di sushi di questo Paese gestito in toto da un italiano: lo chef locale Francesco Preite è stato premiato dalla prestigiosa guida online del meglio del Made in Italy, nel nostro paese e nel mondo, a cura di Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere.

Il premio sarà consegnerato al Gran Galà della Cucina Italiana che si terrà a al Teatro San Babila di Milano martedì 12 dicembre, insieme ai numeri uno delle altre categorie e ai 50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo.

La passione per la cucina giapponese Preite l'ha sviluppata nel corso di ben 72 viaggi nella terra del Sol Levante. All'inizio era un interesse per le armi da taglio da guerra, che si è poi trasformata in studio dei coltelli da cucina giapponese. "Infine mi sono innamorato della cucina", racconta al Corriere della Sera.

Nel 2009 l'apertura del primo MOI, con una proposta classica di sushi. Otto anni dopo, Preite decide di evolvere la formula nel rito della creazione dei piatti davanti ai clienti: "Da Moi l’unica scelta possibile è quella omakase, ovvero affidarsi. Preite accompagna i clienti nel percorso di degustazione, mostrando che questo non è solo un lavoro, ma la sua grande passione. L’anguilla laccata è un boccone da Re. Per chiudere un tuffo territoriale più che gradito con la pesca di Prato". Questa la recensione che accompagna la descrizione del ristorante.

Questo premio – conclude Preite – è come la tessera di un puzzle a completamento di un 2023 che mi ha reso molto orgoglioso e immensamente grato a tutti coloro che hanno contribuito a far arrivare MOI fin qui. Per questo ci tengo a ringraziare tutto il mio staff, i clienti che arrivano da tutta Italia, e sono sempre più abituali, e tutti coloro che ci hanno manifestato importanti attestati di stima per il lavoro svolto".