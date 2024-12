Il soffitto della scuola crolla durante la lezione: ferita una studentessa 18enne a Trieste I fatti sono avvenuti al Liceo Petrarca. Una parte del soffitto è venuta giù mentre gli studenti si trovavano in aula, e l’intonaco si è riversato su alcuni banchi che, per fortuna, erano vuoti in quel momento. I detriti hanno comunque ferito lievemente una studentessa. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

258 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attimi di paura stamattina, venerdì 13 dicembre, al Liceo Classico e Linguistico Petrarca in via Tigor, angolo via don Minzoni, a Trieste. Una parte del soffitto è collassata durante una lezione, e pezzi di intonaco sono finiti su alcuni banchi; in quel momento in classe erano presenti 22 ragazzi, come riporta Il Piccolo.

Tuttavia una studentessa 18enne è stata colpita di striscio alla testa ed è stata portata all’ospedale di Cattinara per accertamenti dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Avrebbe comunque riportato ferite lievi.

La scuola è stata sgomberata e sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Trieste per verificare la situazione. Sul posto, anche la Polizia di Stato.

L’episodio è stato commentato in una nota da Elisa Moro, Segretaria Sinistra italiana Trieste e da Emanuel Oian – Responsabile scuola, università del medesimo partito:

Ancora una volta assistiamo a un episodio drammatico che mette a nudo le gravi carenze dell’edilizia scolastica nel nostro Paese. Il crollo del soffitto in una classe del Liceo Petrarca di Trieste, che ha causato il ferimento di una giovane studentessa ora ricoverata in ospedale, rappresenta un fatto inaccettabile e vergognoso".

Dopo i fatti di stamane, gli studenti del liceo Petrarca sono riuniti in assemblea per decidere le azioni da intraprendere. Anche la Rete degli studenti medi di Trieste ha inviato un comunicato stampa per condannare il grave episodio.

Nel 2021 il liceo Petrarca – scrivono – era già stato protagonista di un crollo del soffitto nella succursale di largo Sonnino che ha portato allo spostamento della sede in via Tigor. Dopo tre anni, gli studenti sono ancora una volta vittime delle gravi lacune dell’edilizia scolastica. Quello di oggi è l’ennesimo campanello d’allarme. Come comunità studentesca ribadiamo ancora una volta la necessità di interventi strutturali ed investimenti seri