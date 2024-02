Il saluto a Matilde, 17enne morta nell’auto col fidanzato Matteo: mazzo di fiori sul banco vuoto La 17enne Matilde Chionna, promessa del volley brindisino, è stata vittima del terribile incidente stradale col fidanzato Matteo Buccoliero. Il ventenne e la minore, che frequentava la terza liceo, tornavano da una partita di volley della squadra della ragazza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un mazzo di fiori sul banco vuoto e un minuto di silenzio in tutta la scuola, così il Liceo Ettore Palumbo di Brindisi ha voluto ricordare oggi la 17enne Matilde Chionna, la promessa del volley brindisino vittima col fidanzato Matteo Buccoliero del terribile incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada provinciale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna. Il ventenne e la minore, che frequentava la terza liceo, tornavano proprio da una partita di volley della squadra della ragazza quando la loro auto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura su cui viaggiava un 32enne rimasto ferito.

“Con profondo dolore e sgomento, la nostra comunità scolastica si unisce nel ricordo di Matilde Chionna della 3A L prematuramente scomparsa a seguito di un tragico incidente stradale” scrive la scuola che questa mattina ha permesso ai compagni di classe di recarsi in obitorio per un ultimo saluto alla 17enne di Latiano. “In questo momento di lutto, il nostro pensiero va alla famiglia di Matilde, ai suoi amici e a tutti coloro che sono stati toccati dalla sua vita. Possa il sostegno della nostra comunità offrire un po’ di conforto in un periodo così difficile” aggiunge l’istituto.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per Matilde Chionna anche da parte del mondo dello sport pugliese. A partire dalla Fipav Puglia (Federazione italiana pallavolo), tutti si sono stretti attorno alla famiglia della ragazza, che avrebbe compiuto 18 anni quest’anno, e alla squadra, la Damiano Spina Volley Oria. Con la formazione pallavolistica, militante nel campionato di Serie D, la 17enne aveva giocato ieri nella vittoria casalinga ottenuta contro il Monopoli.

Ad accompagnarla il fidanzato Matteo Buccoliero, 20enne di Sava e figlio di un pm di Taranto che si è occupato anche del processo "Ambiente svenduto”. I due sono rimasti bloccati nell’auto accartocciata dopo l’impatto ma quando i vigili del fuoco li hanno estratti dalle lamiere per loro era ormai troppo tardi.

Le salme dei due fidanzatini sono state trasferite presso l’obitorio del cimitero di Brindisi dove, dopo una ispezione cadaverica, sarà disposta la restituzione alle rispettive famiglie per i funerali.

Intanto le indagini per ricostruire i fatti vanno avanti. Le due auto coinvolte nell'incidente, una Fiat Grande Punto e una Bmw, sono state sequestrate. L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Giuseppe De Nozza, è affidata alla polizia locale di Mesagne che è accorsa sul posto effettuando i rilievi del caso.