Il rimorchio si stacca dal camion: motociclista travolto e ucciso a Vigonza Nella mattinata di mercoledì 23 ottobre un motociclista di 77 anni è stato schiacciato dal rimorchio di un camion, sbilanciatosi nel tentativo di curvare a una rotonda. La strada è stata transennata al traffico.

A cura di Giovanni Turi

L'incidente a Vigonza (credits: Veneto Strade Spa via Facebook)

Morto un motociclista di 77 anni schiacciato dal rimorchio di un camion. Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 23 ottobre, in via Venezia a Vigonza, in provincia di Padova. Più precisamente in una rotatoria all'altezza del supermercato Interspar.

Stando alle prime ricostruzioni, una volta imboccata la rotonda, il mezzo pesante avrebbe perso il carico posizionato sul rimorchio. Il quale, sganciandosi dalla motrice, si è quindi rovesciato addosso alla vittima che stava transitando in motociclo proprio in quel momento. Sono all'incirca le ore 9.30.

I testimoni della scena hanno subito telefonato ai soccorsi che, arrivati rapidamente sul posto, non potuto fare altro constatare la morte dell'uomo, deceduto sul colpo. Il tratto stradale in cui si è consumato l'incidente è stato transennato in modo che la polizia locale di Vigonza svolgesse i rilievi. Il traffico, perciò, è stato deviato nelle vie secondarie.

Nel frattempo, i vigili del fuoco erano stati incaricati all'estrazione del corpo dal rimorchio e alla rimozione del carico finito sulla carreggiata. La ripresa del traffico dipende dalla liberazione completa del carico stesso dalla via, solitamente molto trafficata. Sul posto anche una squadra di Veneto Strade.

L'episodio arriva dopo la diffusione dei dati di Aci e dell'Istat sugli incidenti stradali in Italia. Nel 2023 Padova è stata la città con le strade più sicure d'Italia, maglia nera invece nelle province di Venezia e Bologna per numero di morti in incidenti. Il 73,3% dei sinistri è capitato sulle strade urbane, il 21,4% fuori dalle mura cittadine e il 5,3% restante in autostrada.