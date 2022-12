Il prezzo del gas crolla a livelli che non si vedevano da maggio, ma molto dipende dal clima Dopo alcune settimane volatili sulla scia della prima ondata di freddo invernale in Europa, infatti, i prezzi del gas sono diminuiti costantemente arrivando a un calo delle quotazioni pari al 40 per cento.

A cura di Antonio Palma

Il prezzo del gas continua la sua discesa verso il basso e, dopo essere crollato ieri sotto la soglia fatidica dei cento euro, oggi è arrivato a quota 91 euro all'hub di riferimento per l'Europa, il Ttf. Numeri che non si vedevano dal maggio scorso cioè dai primi mesi dell’invasione russa dell’Ucraina.

Una spinta sicuramente l’ha data la Commissione europea con il tetto al prezzo del gas che ha limitati a 180 euro per megawattora (MWh) a partire dal 15 febbraio 2023 ma molto dipende dal clima di questi giorni, decisamente mite che ha fatto crollare la domanda.

Le attuali previsioni meteorologiche inoltre indicano che le temperature in Europa saranno al di sopra delle medie del periodo ancora almeno fino alla fine dell'anno, il che probabilmente darà abbassare ulteriormente domanda e prezzi.

Un altro fattore importante riguarda i flussi di gas russi attraverso l'Ucraina verso l'Europa continentale che si sono mantenuti stabili intorno ai 43 milioni di metri cubi al giorno nelle ultime settimane.

Inoltre sempre le temperature e le politiche commerciali per la sostituzione del gas russo hanno avuto conseguenze anche sugli stoccaggi in Europa con i depositi che sono pieni in media per l'83%, grazie soprattutto alle importazioni record di Gnl.

Si tratta dunque di una situazione molto fluida che dipende da svariati fattori e che potrebbe mutare presto in base alla domanda. Sia l’interruzione dei flussi russi attraverso l'Ucraina sia il freddo del prossimo anno infatti potrebbero innescare una nuova ripresa dei prezzi del gas riportandoli ai livelli precedenti.