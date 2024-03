Il post di Jorit dopo le polemiche per la sua foto con Putin: “Che dire del bacio Meloni-Biden?” Ciro Cirullo, street artist noto come Jorit, mercoledì sera ha parlato con Vladimir Putin durante un forum della gioventù a Sochi e gli ha chiesto una foto. Di quella immagine e della sua visita in Russia oggi Jorit dice la sua su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Il post su Instagram di Jorit

"Presidente Putin, le chiedo di fare una foto insieme per dimostrare all'Italia che lei è umano come tutti e la propaganda su di lei non è vera". A pronunciare queste parole è stato, mercoledì sera, lo street artist italiano Jorit, al secolo Ciro Cerullo, che ha partecipato insieme anche ad altri italiani a un forum della gioventù a Sochi dove era presente il presidente russo.

E oggi è proprio Jorit, dopo che da ieri in Italia si discute della sua presenza in Russia e della sua vicinanza al leader del Cremlino, a parlare di quella foto tramite il suo profilo Instagram. "Le foto del bacio di Meloni con Biden o Netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con Putin. E invece la propaganda di guerra ci ha fatto credere che da una parte ci siano i buoni (Occidente) e dall'altra i cattivi (Russia, in futuro anche la Cina?)", scrive lo street artist in un post dove mostra la sua ultima opera dedicata a Ornella Muti (anche lei presente, insieme alla figlia, all’evento in Russia).

La foto di Jorit con Putin

E Jorit spiega quindi così la sua visita nel Paese di Putin. "La recente visita in Russia è coerente rispetto al percorso di militanza artistica che porto avanti da anni e, come le precedenti, ambisce a diffondere un messaggio di pace. Lungi da me elogiare Putin, ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto e sempre su più fronti? I politici europei devono immediatamente riprendere i contatti diplomatici e aprire un dialogo con la Russia", prosegue l’artista italiano. Che quindi conclude con una messaggio contro la guerra: "Bisogna fermare la guerra – scrive Jorit nel post su Instagram -, bisogna costruire ponti tra i popoli, bisogna farlo ora".

La foto che Jorit si è fatto scattare accanto a Putin sicuramente non è piaciuta alla comunità ucraina di Napoli. Ieri, a farsi portavoce del malcontento con una simbolica protesta in piazza Dante, è stata Zhanna Zhukova, portavoce del coordinamento unitario delle associazioni ucraine in Campania. Ha attaccato due poster accanto all'altarino allestito per omaggiare il dissidente russo Navalny che ritraggono Jorit accanto a Putin. Sul volto del presidente russo una mano che gronda sangue. Zhukova ha quindi rivolto un pensiero a Jorit: "Sono nella tua Napoli, ma se a te proprio piacciono gli assassini resta in Russia. Povero Jorit. Non capisci che questo mostro mangia le persone come te a colazione, ne spreme i succhi e poi li sputa".