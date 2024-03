Le reazioni della politica alla foto Putin-Jorit. Calenda: “Utile idiota”. Tajani: “È propaganda russa” Il ministro degli Esteri Antonio Tajani definisce “propaganda” la foto tra Putin e Jorit. Calenda più duro: “I dittatori hanno sempre trovato una sponda in ‘utili idioti’ pagati o semplicemente in cerca di notorietà”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"La propaganda era l'arte del Kgb, la disinformatia era arte dell'Urss ed evidentemente c'è ancora qualcuno in Russia che usa questa arte per cercare di mettere altri in difficoltà. L'Italia è dalla parte dell'Ucraina ma ciò non significa che siamo in guerra con il popolo russo. Il popolo italiano è amico del popolo russo ma noi non vogliamo che l'esercito russo invada l'Ucraina". A dirlo il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo ai cronisti in merito alle parole rivolte da Vladimir Putin allo street artist italiano Jorit, che con il capo del Cremlino ieri ha voluto scattarsi una foto durante un forum della gioventù a Sochi.

Calenda: "Jorit utile idiota"

Contro la scelta di Jorit anche Carlo Calenda: "I dittatori hanno sempre trovato una sponda in ‘utili idioti' pagati o semplicemente in cerca di notorietà. Non è una novità e non è neppure particolarmente rilevante considerando che abbiamo un Vicepresidente del Consiglio formalmente alleato del partito di Putin", ha scritto su X il leader di Azione.

Le critiche social a Jorit

Quanto al diretto interessato, per il momento Jorit, sui social, non ha pubblicato nulla. Tuttavia la sua foto con Putin e quanto detto su di lui ha suscitato non poche critiche, diverse delle quali si possono leggere in calce a post messi in evidenza sul suo profilo Instagram, come quello che ritrae il murales di Maradona: "Addirittura farsi le foto con chi uccide giornalisti ed oppositori politici, vergognati", scrive un utente.

Leggi anche Cos'è il Baltic Jammer che sta mandando in tilt i segnali GPS fino a Berlino

"Domanda seria: quale sarebbe la propaganda occidentale? Putin non ha invaso l'Ucraina e non vuole rovesciare quel governo con le armi? Non uccide o fa attestare gli oppositori? C'è libertà di parola in Russia?", scrive Francesco mentre Tatiana aggiunge: "Sei così libero da cancellare i commenti che non ti piacciono? Imbarazzante". Qualcuno, invece, gli mostra ammirazione, come Sara: "Oltre ad essere un artista unico nel tuo genere sei una persona che ammiro infinitamente, che non ha paura di mostrare il proprio pensiero e lo fa con grandissimo coraggio".

Cosa ha detto Jorit a Putin

Ciro Cirullo, street artist napoletano conosciuto con il nome di Jorit, ieri sera ha dialogato con il presidente russo Vladimir Putin durante un forum della gioventù a Sochi. "Presidente, le chiedo di fare una foto insieme per dimostrare all'Italia che lei è umano come tutti e la propaganda su di lei non è vera", ha detto il giovane artista. "Quando ho dipinto un murale a Napoli che raffigurava Dostoevskij i principali media italiani mi hanno attaccato. C'è molta pressione su artisti ed esponenti della cultura italiana che cercano di dire che il popolo russo non è come lo dipinge la propaganda", ha aggiunto Jorit. "In Italia si dicono tante cose strane su di lei". Al che il presidente ha risposto: "Certo, basta che non mi dia un pizzicotto per sincerarsi che sono una persona reale". Putin ha poi fatto una foto con l'artista italiano e una con un giovane africano.