Il piccolo Gabriele morto dopo l’esplosione di un ordigno bellico, lutto cittadino per il funerale

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Il giorno dei funerali del piccolo Gabriele, il bimbo di 10 anni morto dopo essere stato investito dall'esplosione di un ordigno bellico a Vivaro (Pordenone), sarà proclamato il lutto cittadino. Ad annunciarlo, il sindaco del centro, Mauro Candido. La decisione è stata resa nota con un post sul profilo Facebook del sindaco.

Candido ha voluto esprimere il dolore di tutta la giunta comunale e dell'intera comunità di Vivaro, Basaldella Tesis per la drammatica scomparsa del piccolo Gabriele, morto nel tragico incidente relativo all'esplosione dell'ex ordigno bellico. Ai genitori del bimbo, il sindaco del comune nei pressi di Pordenone ha ribadito la vicinanza di tutta la popolazione.

Il bimbo è deceduto nel pomeriggio di ieri, quando un ordigno bellico, verosimilmente un residuato, è esploso, travolgendo il piccolo di 10 anni. Il bimbo era stato portato in gravi condizioni presso l'ospedale di Pordenone dove si trova ricoverato in gravi condizioni anche il nonno del piccolo.

L'esplosione si è verificata intorno alle 18.45 di ieri nell'appartamento dove il bimbo viveva con i genitori nel comune pordenonese. Dopo l'esplosione, il piccolo era stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Il nonno resta ricoverato in gravi condizioni: anche lui era giunto in ospedale privo di sensi. L'anziano avrebbe riportato gravissime lesioni alle gambe.

Per le indagini del caso sono intervenuti i Carabinieri di Spilimbergo. Dopo la chiamata al 112, i sanitari del 118 e La Sores (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) si sono occupati di inviare sul posto un'ambulanza da Spilimbergo e un'altra da Maniago. Nei pressi dell'appartamento è giunta anche l'automedica da Pordenone e l'elisoccorso per la prima assistenza ai due feriti.