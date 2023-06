“Il Papa sta bene, ha l’energia di un 30enne”, le parole di Lula dopo l’incontro in Vaticano Bergoglio ieri ha ricevuto il leader del Brasile in Vaticano: “Siamo in tempo di guerra, la pace molto fragile” ha detto. Oggi Lula ha spero belle parole sul Pontefice, soprattutto in merito al suo stato di salute.

A cura di Biagio Chiariello

"Sano, sorridente e non debilitato. Ha l'energia di una persona di 30 anni", così il presidente del Brasile, Inacio Lula da Silva, ha definito Papa Francesco all'indomani del suo incontro col Santo Padre nell'auletta dell'Aula Paolo VI. Parole chiaramente riferite ai recenti problemi di salute che Bergoglio pare aver ottimamente superato grazie all'intervento al Gemelli di Roma.

Nei giorni scorso lo stesso Lula aveva spiegato che avrebbe parlato con il Pontefice dell'Ucraina e di una grande campagna mondiale contro la fame nel mondo. "Siamo in un tempo di guerra e la pace è molto fragile", ha detto ieri Bergoglio, accogliendolo il numero uno brasiliano con un "Benvenuto" e rassicurandolo sul suo stato di salute: "Sono ancora vivo". E ancora: "Coraggio".

Lula è stato accompagnato dalla nuova moglie, Janja da Silva, una psicologa conosciuta mentre era in carcere con l'accusa di corruzione, che ha consegnato al pontefice una statua di ‘Nossa Senhora de Nazaré'. Il capo di Stato brasiliano ha chiesto a Bergoglio un rosario da regalare alla sorella ottantenne.

Il leader brasiliano si è poi trasferito in Segreteria di Stato per il colloquio con l’arcivescovo Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato (il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, è in queste ore a Udine per la presentazione di un libro sull’Albania).

Durante i cordiali colloqui – informa una nota della Sala Stampa vaticana – è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra il Brasile e la Santa Sede, sottolineando la buona collaborazione tra la Chiesa e lo Stato in vista della promozione dei valori morali e del bene comune”.

Lula in precedenza ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, dopo un colloquio privato, gli ha espresso “tutta la stima e l’apprezzamento per la sua difesa della democrazia e del Parlamento”.

Un riferimento all’assalto al Congresso nazionale del gennaio 2023 “nel tentativo di sovvertire i risultati elettorali”: “È stato un momento di democrazia molto importante”, ha affermato Mattarella. E ha aggiunto: “La sua presenza qui è l'occasione per ribadire ancora una volta la vicinanza e l'amicizia che lega il Brasile e l'Italia e la volontà di accrescere la nostra collaborazione sotto ogni profilo".