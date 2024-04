video suggerito

Papa Francesco andrà al G7, l'annuncio di Meloni: parteciperà ai lavori sull'intelligenza artificiale Papa Francesco prenderà parte ai lavori del G7 che si terrà in Puglia dal 13 al 15 giugno 2024: il pontefice sarà ospitato nella sessione dedicata all'intelligenza artificiale e alle sue implicazioni etiche e politiche. Lo ha fatto sapere Giorgia Meloni in un video di presentazione dell'evento.

A cura di Luca Pons

"Sono onorata di annunciare la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7, nella sezione dedicata all'intelligenza artificiale". L'annuncio è arrivato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video dedicato al G7 a presidenza italiana. Quest'anno si sono già tenuti diversi eventi – dal G7 degli Esteri a Capri a quello dei Trasporti a Milano – e il vertice dei leader si svolgerà dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia, in Puglia. Tra i molti temi sul tavolo che Meloni ha citato – Ucraina, Medio oriente, migrazioni – c'è anche l'intelligenza artificiale: "Quella che in molti ritengono essere la più grande sfida antropologica di quest'epoca", ha detto Meloni.

Papa Francesco sarà il primo pontefice a prendere parte ai lavori del gruppo delle sette maggiori economie mondiali, ha ricordato la premier: "Ringrazio di cuore il santo padre per aver accettato l'invito dell'Italia: la sua presenza dà lustro alla nostra nazione e all'intero G7". In particolare, il suo intervento sarà durante la sezione Outreach, "aperta cioè anche ai Paesi invitati e non solo ai membri del G7".

Il motivo per cui il capo di Stato del Vaticano è stato invitato a partecipare è che, sul tema dell'intelligenza artificiale, già nel 2020 ha "avviato un cammino" di riflessione: si è trattato della Rome call for AI ethics, "un percorso che porta a dare applicazione concreta al concetto di algoretica, ovvero dare un'etica agli algoritmi. La presidenza italiana del G7 intende valorizzare questo percorso promosso dalla Santa sede e portarlo all'attenzione degli altri leader in occasione del vertice in Puglia", ha continuato Meloni.

Nel video di presentazione dell'evento, la presidente del Consiglio ha insistito sull'importanza dell'intelligenza artificiale: "Una tecnologia che può generare grandi opportunità ma che porta con sé anche enormi rischi, oltre a incidere inevitabilmente sugli equilibri globali", per cui bisogna trovare "meccanismi di governance per garantire che sia incentrata sull'uomo e controllata dall'uomo. È una sfida che nessuno di noi può affrontare da solo, e io credo che sia fondamentale valorizzare il meglio della riflessione etica e intellettuale che in questo ambito si sta sviluppando".

Secondo Meloni, papa Francesco "darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio etico e culturale all'intelligenza artificiale". La premier ha concluso l'annuncio con una citazione di papa Giovanni Paolo II: "L'attività politica, nazionale e internazionale, viene dall'uomo, si esercita mediante l'uomo ed è per l'uomo".