Il navigatore li porta su una strada chiusa per neve e restano bloccati: il padre va a salvarli e resta impantanato
Restano bloccati nella neve sulla Cima Grappa, in Veneto, perché hanno seguito con un po' troppa fiducia il navigatore della loro auto. È la disavventura capitata a due 24enni di Camposampiero, provincia di Padova, che la sera prima erano saliti a Cima Grappa. Nel rientrare, il navigatore li ha fatti passare per la Val delle Mure, strada chiusa nella parte alta a causa dell'ultima nevicata. A questo punto, i due, un ragazzo e una ragazza, sono stati costretti a fermarsi, bloccati da ghiaccio e neve.
Hanno chiamato il padre della giovane per un primo soccorso, ma questi a sua volta è rimasto impantanato nella neve a causa della stessa situazione. Tutti e tre insieme quindi hanno contattato finalmente il 118, e questa mattina alle ore 6.30 circa una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è riuscita a salire per la strada chiusa dalla neve, passando da località Salto della Capra.
Gli operatori dopo alcune manovre sono riusciti a liberare tutti. Una prima squadra di soccorritori ha quindi raggiunto i due ragazzi, e dopo aver agganciato la loro auto, l'hanno trainata in salita fino alla strada pulita. Una seconda squadra è invece intervenuta in supporto del padre, riaccompagnato anche lui in un luogo sicuro. Una volta riuniti, il genitore e i due ragazzi sono ridiscesi a valle per terminare serenamente una Vigilia di Natale decisamente movimentata.