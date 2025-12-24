Il navigatore li porta su una strada chiusa per neve e restano bloccati: il padre va a salvarli e resta impantanato

Due 24enni sono rimasti bloccati nella neve dopo aver seguito il navigatore lungo una strada chiusa

Restano bloccati nella neve sulla Cima Grappa, in Veneto, perché hanno seguito con un po' troppa fiducia il navigatore della loro auto. È la disavventura capitata a due 24enni di Camposampiero, provincia di Padova, che la sera prima erano saliti a Cima Grappa. Nel rientrare, il navigatore li ha fatti passare per la Val delle Mure, strada chiusa nella parte alta a causa dell'ultima nevicata. A questo punto, i due, un ragazzo e una ragazza, sono stati costretti a fermarsi, bloccati da ghiaccio e neve.

Hanno chiamato il padre della giovane per un primo soccorso, ma questi a sua volta è rimasto impantanato nella neve a causa della stessa situazione. Tutti e tre insieme quindi hanno contattato finalmente il 118, e questa mattina alle ore 6.30 circa una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è riuscita a salire per la strada chiusa dalla neve, passando da località Salto della Capra.

Gli operatori dopo alcune manovre sono riusciti a liberare tutti. Una prima squadra di soccorritori ha quindi raggiunto i due ragazzi, e dopo aver agganciato la loro auto, l'hanno trainata in salita fino alla strada pulita. Una seconda squadra è invece intervenuta in supporto del padre, riaccompagnato anche lui in un luogo sicuro. Una volta riuniti, il genitore e i due ragazzi sono ridiscesi a valle per terminare serenamente una Vigilia di Natale decisamente movimentata.