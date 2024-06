Il mistero della morte dell’Orsa F36 in Trentino: “L’autopsia era di un altro esemplare”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Rimane avvolta nel mistero la morte dell’orsa F36 in Trentino il cui caso, già controverso, si arricchisce ora di un altro elemento ambiguo. Come denunciano le associazioni animaliste, che da tempo si stanno occupando del caso, l’autopsia sulla carcassa dell’animale presentata dalla Provincia di Trento riguarderebbe in realtà un altro esemplare morto ben prima di F36. Secondo LNDC Animal Protection, LAV e WWF, la necroscopia portata in Tribunale dall’Ente autonomo è un esame autoptico del 19 giugno 2023 di un orso morto per cause naturali che non può essere l’orsa F36, che è stata ritrovata morta il 27 settembre dello scorso anno.

L’esame è stato presentato ai giudici del Consiglio di Stato davanti al quale pende il ricorso degli animalisti che chiedono di fare piena luce sulla morte dell’orsa chiamata F36, trovata morta in circostanze poco chiare a settembre dell’anno scorso dopo che su di lei pendeva un mandato di uccisione da parte del Presidente della Provincia Autonoma di Trento. A ottobre infatti il Tar di Trento aveva dichiarato l’improcedibilità dei ricorsi presentati dalle Associazioni contro i decreti del Presidente Fugatti dato che l’orsa era ormai deceduta ma le organizzazioni si erano appellate contro questa decisione.

“A seguito di questo appello, la Provincia di Trento ha presentato un esame autoptico del 19/6/2023 di un orso morto per cause naturali che non può essere l’orsa F36, ritrovata morta in data 27/9/23”, fanno sapere gli avvocati delle associazioni animaliste, aggiungendo: “Pertanto, non essendovi ancora contezza certa delle cause della morte dell’orsa F36, permane il sospetto che l’ingiustificata enfatizzazione della asserita pericolosità di questo esemplare d’orsa possa avere determinato la sua morte per mano dell’uomo”.

La replica della Provincia è attesa tra dieci giorni, poi ci sarà la sentenza del Consiglio di Stato. “Vedremo quali saranno le repliche della PAT a queste nostre argomentazioni, poi resteremo in attesa della sentenza del Consiglio di Stato” spiegano gli animalisti.

“È avvilente e preoccupante vedere una pubblica amministrazione che davanti al massimo organo di giustizia amministrativa presenta una documentazione che non ha nulla a che fare con il caso in discussione. Forse si tratta semplicemente di una svista o forse si tratta di un maldestro tentativo di confondere le acque, effettuato nella speranza che nessuno si accorgesse del fatto che l’esame autoptico depositato era stato svolto ben 3 mesi prima della morte di F36. In entrambi i casi, dobbiamo prendere atto dell’atteggiamento di negligenza portato avanti dalla PAT a discapito della legalità e della tutela degli animali e dell’ambiente, di cui gli orsi sono parte integrante. Del resto, in un’intervista pubblica, lo stesso Fugatti ha dichiarato apertamente che non si preoccupa del benessere degli animali. Tutto questo però non è accettabile e non resteremo a guardare”, concludono le Associazioni.