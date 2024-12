video suggerito

Il menù di Capodanno 2025 di Massimo Bottura: quanto costa il cenone da Franceschetta 58 Per Capodanno 2025 il cuoco Tre Stelle Michelin Massimo Bottura apre le porte della 'Franceschetta58', il suo ristorante di Modena dove li giovane chef Francesco Vincenzi ha ideato un menu speciale che abbina i prodotti più tipici dell'Emilia con quelli classici della cucina italiana.

A cura di Biagio Chiariello

Massimo Bottura

Anche il bistrot osteria ‘Franceschetta 58' della Francescana Family, il mondo di Massimo Bottura, tre stelle Michelin, propone un menu pensato apposta per Capodanno 2025. Lo chef è il giovane Francesco Vincenzi, emiliano classe '92, formatosi nella scuderia dello stesso Bottura.

Per la serata di San Silvestro, il ristorante di Modena offre un menù al costo di 120 € (+ 80 euro per l'abbinamento vini), curato personalmente dal notissimo proprietario. La proposta combina prodotti tipici della tradizione locale, come il lambrusco e la Mora Romagnola, con accostamenti originali e innovativi, tra cui il cacao nell’antipasto, il foie gras di faraona e il daikon, una varietà di rapa tipica della cucina asiatica.

"Il menu di San Silvestro alla Franceschetta58 sarà accompagnato da una ricercata selezione di vini, studiata per valorizzare ogni piatto attraverso abbinamenti eleganti e inaspettati. A partire da un Franciacorta Dosaggio Zero Riserva DOCG ‘Annamaria Clementi’ 2015 di Ca’ del Bosco passando per un Vouvray ‘Les Promenards’ 2021 del Domaine de Beaumont fino a chiudere con un Barolo Chinato di Dott. G. Cappellano.

Il menù di Capodanno 2025 da Franceschetta58

Questo, nel dettaglio, il menù del cenone di Capodanno 2025 nel ristorante di Massimo Bottura:

Aperitivo

Polpo alla brace

Gnocchetti sardi all’astice

Carciofo, aringa e caviale

Crostino al paté di lenticchie

Ravioli di faraona arrosto

Daino alla Rossini

Tiramisù 2025

Abbinamento Vini

Franciacorta Dosaggio Zero Riserva DOCG ‘Annamaria Clementi’ 2015, Ca’ del Bosco Champagne ‘Meunier Perpétuel’ Extra Brut, Delouvin NowackVouvray ‘Les Promenards’ 2021, Domaine de BeaumontBabrbera d’Alba ‘Aves’ 2022, Comm. G. B. BurlottoI Probi di Papiano 2014, Villa Papiano MagnumBarolo ‘Galina’ 2019, Crissante AlessandriaBarolo Chinato, Dott. G. Cappellano.

Quanto costa il cenone nel ristorante di Massimo Bottura

Il Cenone di Capodanno 2025 alla Franceschetta58 propone un’esperienza gastronomica di assoluto livello a un prezzo forse più competitivo rispetto a quello di altri grandi chef.

Il menu ha un costo di 120 euro a persona, mentre l’abbinamento vini, con sei etichette accuratamente selezionate, è proposto a 80 euro a persona.