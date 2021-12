Il menù di Capodanno 2022 di Massimo Bottura, quanto costa mangiare a Osteria Francescana Il locale di chef Massimo Bottura offrirà un menu speciale per Capodanno. I piatti proposti presso L’Osteria Francescana saranno molto diversi da quelli normalmente previsti a pranzo e cena. Ecco quanto costa mangiare al ristorante di chef Bottura a San Silvestro.

A cura di Gabriella Mazzeo

Con l'arrivo delle feste natalizie, anche i ristoranti stellati hanno riformulato le loro offerte. Tra i locali che hanno pensato a un menu specifico per Natale e per Capodanno, anche L'Osteria Francescana di chef Massimo Bottura. Eletto per due volte miglior ristorante al mondo, il locale è stato aperto nel 1995 nel centro storico di Modena. Oggi gode di 3 stelle Michelin. Nel ristorante di chef Massimo Bottura è inoltre possibile godere di opere d'arte moderna dal gusto raffinato. Solitamente i percorsi gastronomici sono accompagnati alla mostra di dipinti e sculture. I piatti pensati da chef Massimo Bottura per Capodanno sono molto diversi da quelli proposti normalmente a pranzo e a cena. Il percorso culinario per il giorno di San Silvestro ha un prezzo di 1000 euro a persona con incluso l'abbinamento di vini. Ecco cosa offre il menu secondo quanto riportato dal sito ufficiale de L'Osteria Francescana.

Piatti da L’Osteria Francescana di chef Bottura – da Instagram

Mini tacos di gamberi rossi

Caipirinha calda e fredda

Fish and Chips on the Beach

Portate accompagnate da un Comtes de Champagne magnum Taittinger 2004

Pink Russian

Anguilla alla brace, caviale, creme fraîche, brodo acido di shiso, lamponi e rapa rossa

Portata accompagnata da un Trebbiano d’Abruzzo Valentini 2014

Midnight in Tokyo

Soba tiepida di grano saraceno, pesto mediterraneo e baccala

Portata accompagnata da un Trebbiano d’Abruzzo Valentini 2014

Una delle sale de L’Osteria Francescana – da Instagram

Black Pepper Lobster

Astice in salsa leggera al pepe in stile singaporiano

Portata accompagnata da un Ribolla Gialla Gravner 2011

La Vie en Rose

Spugnole ripiene di cotechino in brodo acido di prugne e rose

Portata accompagnata da un Riesling Molitor 1989

La portata di benvenuto – da Instagram

Clamgyetang

Dumpling di maiale e vongole, zuppa di pollo e tartufo bianco

Portata accompagnata da un Valpolicella dal Forno 2010

Anatra Certosino

Petto d’anatra in salsa di agrumi e spezie

Portata accompagnata da un Valpolicella dal Forno 2010

Mooncake

Cosce d'anatra, frutta secca, foie gras e tartufo nero

Omaggio a Marcello Mastroianni

Gugutsa's Hat

Ricotta e ciliegie

Portata accompagnata da un Picolit Marco Sara 2013

Panettone e lenticchie

Crema leggera di arancia e lenticchie

Portata accompagnata da uno Champagne Grand Cru Pierre Legras

La clientela può prenotare il proprio tavolo attraverso il form apposito sul sito ufficiale del ristorante stellato. Il menu di Capodanno costerà 1000 euro a persona con l'abbinamento dei vini incluso. Possibile scegliere il proprio tavolo sia per pranzo che per cena.