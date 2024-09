Mangiare sano spendendo poco è più facile di quel che si pensa! Mangiare sano costa tanto? È un luogo comune duro a morire, forse perché per anni si è confusa l’alimentazione bilanciata con cibi esotici e superfood di cui possiamo fare tranquillamente a meno. Con qualche trucchetto e riscoprendo la dieta mediterranea, infatti, ci accorgeremo che mangiare sano senza rinunciare a nulla è anche più economico! Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Guardando il prezzo dei fast-food viene facile pensare che seguire una sana alimentazione faccia male al portafogli, ma basta pensarci un attimo per accorgerci che nella vita quotidiana non è poi così vero. Mangiare sano non vuol dire acquistare cibi esotici dai nomi stravaganti, ma semplicemente riscoprire la dieta mediterranea e dare largo spazio a legumi, cereali, frutta e verdura: alimenti che costano relativamente poco. E per risparmiare ancora di più? Ecco qualche “trucchetto”!

Non demonizzare i surgelati

Spesso nel reparto freezer si nascondono dei veri e propri “tesori nascosti” a un prezzo conveniente, prodotti che spesso sono qualitativamente pari al fresco ma che tanti ignorano. I surgelati, soprattutto quando si tratta di zuppe, vellutate e verdure, possono aiutare in cucina chi ha poco tempo e non vuole rinunciare a mangiare sano.

Comprare poco, e più spesso

Non sempre è possibile a causa dei tanti impegni, ma un ottimo modo per risparmiare è pianificare bene la spesa: frutta e verdura acquistate in gran quantità finiscono spesso nel cestino, uno spreco che in Italia equivale a quasi il 50% di quella acquistata!

I legumi, alleati di tasche e salute

I nonni avevano ragione, nulla sazia e nutre quanto un buon piatto di pasta e fagioli. Forse non saranno trendy, ma i legumi, così come i cereali integrali, continuano a ricoprire un ruolo importante quando si parla di sana alimentazione. Il loro grande pregio? Acquistati in versione secca costano poco, sono alleati versatili in cucina e in dispensa durano a lungo.

Quando si può, prepararlo in casa

Non si tratta di diventare provetti chef, ma si sa che cucinare è un bel risparmio, e allora sdoganiamo la possibilità di portare da casa il pranzo per l'ufficio o preparare una torta da sé… il risultato sarà genuino, economico e un vero toccasana anche per l'umore!

