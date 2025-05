video suggerito

Il libretto della messa "Pro Eligendo Pontifice": traduzione e testi delle preghiere in italiano Il libretto della messa "Pro Eligendo Pontifice", che si tiene mercoledì 7 maggio alle 10 nella Basilica di San Pietro e che sarà celebrata dal cardinale Giovanni Battista Re alla presenza dei 133 elettori prima che si riuniscano in conclave. I testi delle preghiere e la traduzione in italiano.

A cura di Ida Artiaco

Comincia oggi ufficialmente il conclave per l'elezione del successore di Papa Francesco, morto lo scorso 21 aprile per un ictus. I 133 cardinali elettori si chiuderanno letteralmente nella Cappella Sistina dove, dopo che sarà pronunciato l'Extra Omnes, procederanno alle votazioni. Ma prima prenderanno parte alla messa "Pro Eligendo Pontifice" che si terrà questa mattina alle 10 nella Basilica di San Pietro e che sarà celebrata dal cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio.

La Santa Sede ha specificato che in conformità al Motu Proprio "Pontificalis Domus", i componenti della Cappella Pontificia che desiderano partecipare alla Celebrazione Eucaristica sono tenuti a indossare l’abito corale loro proprio e a farsi trovare presso l’altare della Confessione entro le ore 9.30, al fine di occupare il posto che verrà loro indicato dai cerimonieri pontifici.

Il Vaticano ha già diffuso anche il pdf ufficiale del libretto della Messa "Pro Eligendo Papa". Sul lato sinistro, c'è la traduzione in inglese ma soprattutto in italiano della liturgia, che sarà recitata in diverse lingue, in primis in latino. La prima lettura sarà in inglese ed è un passo tratto dalle lettere del profeta Isaia, il salmo responsoriale sarà in italiano, la seconda lettura – dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini – sarà in spagnolo e il Vangelo sarà in latino (Giovanni, 15, 9-17).

Il libretto in pdf con le preghiere in italiano per la messa "Pro Eligendo Pontefice"

A tutti i fedeli presenti nella Basilica di San Pietro e a coloro che seguono la messa in diretta tv è stato reso disponibile il libretto delle preghiere con la traduzione in italiano.

QUI IL LIBRETTO UFFICIALE IN PDF DELLA MESSA "PRO ELIGENDO PONTIFICE"

Cosa succede dopo la messa: l'inizio del Conclave

Dopo la messa "Pro Eligendo Pontifice" i 133 cardinali elettori si ritroveranno nel pomeriggio nella Cappella Paolina prima di dirigersi in processione verso la Cappella Sistina dove intorno alle 16.30 il Maestro delle cerimonie, monsignor Diego Ravelli, pronunziando la formula "Extra Omnes" decreterà la chiusura a chiave, ‘cum clave', della Cappella Sistina e l'inizio del primo scrutinio. La prima fumata è prevista intorno alle 19.