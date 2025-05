video suggerito

Perché il Conclave si tiene nella Cappella Sistina: storia, orari e come visitarla Dal 1492 la Cappella Sistina è la sede che ospita il Conclave. A partire da mercoledì 7 maggio, le porte resteranno chiuse ai visitatori finche i porporati non decideranno il nome del prossimo Pontefice. In seguito la Capella tornerà ad essere aperta a turisti e fedeli. Ecco quali sono gli orari e come acquistare i biglietti per una visita.

A cura di Enza Savarese

"Extra omnes", ovvero fuori tutti. Lo dirà l'arcivescovo Diego Giovanni Ravelli prima di chiudere le porte della Cappella Sistina e dare inizio al Conclave. Dal 7 maggio la cappella vaticana non sarà quindi più visitabile negli orari consueti. Bisognerà aspettare quindi l'elezione del nuovo Pontefice. Quello che succederà oltre le porte nei giorni successivi possiamo quindi solo immaginarlo. Impossibile prevedere le conversazioni tra i cardinali, ma il rito per eleggere il Pontefice si basa su celebrazioni ed orari ben precisi. Un programma che si concluderà con la fumata bianca dal comignolo appositamente posizionato sul tetto della Cappella Sistina per l'occasione.

Perché i cardinali votano nella Cappella Sistina durante il Conclave

Il termine Conclave deriva dal latino Cum clave, letteralmente "chiuso a chiave". Il nome fa riferimento alla prima elezione di un pontefice nel 1270 quando gli abitanti di Viterbo, allora sede papale, rinchiusero i cardinali nel palazzo papale per costringerli a prendere una decisione sul prossimo Pontefice in tempi brevi. In quella prima elezione fu eletto Papa Greogrio X. Da quella prima votazione, molte regole sono cambiate. A partire dal luogo in cui si svolge il Conclave. Dal 1492 la sede scelta è quella della Cappella Sistina, che diviene sede fissa ed ufficiale nel 1878, anno dell'elezione di Papa Leone XIII.

Nel giorno dell'inizio del Conclave, fissato per mercoledì 7 maggio i cardinali scelti come elettori si riuniscono nella basilica di San Pietro per la messa pro eligendo Pontefice. Da qui segue la processione dei porporati verso la Cappella Sistina. Per l'occasione viene installato un pavimento sopraelevato all'interno della Cappella per posizionare i banchi in cui i 133 cardinali si siedono per votare. La seconda modifica nella chiesa è alle finestre, opportunamente sigillate per evitare che qualcuno possa guardare cosa succede durante la votazione.

Quando verrà riaperta la Cappella Sistina al pubblico: gli orari delle visite

Per mantenere la segretezza e la clausura dei 133 cardinali votanti, le porte della Cappella saranno chiuse ai visitatori per tutto il periodo del Conclave. Finché la chiesa non avrà un nuovo Pontefice sarà quindi impossibile poter visitare gli interni della Cappella Sistina. Già a partire dal 28 aprile, le porte delle chiesa sono state chiuse per permettere i preparativi del Conclave.

Subito dopo l'elezione di un nuovo Pontefice verrà annunciata la riapertura della Cappella, presumibilmente alcuni giorni dopo il grande annuncio per rimuovere dalla struttura tavoli e altre attrezzature installate eccezionalmente per il Conclave. Gli orari per le visite torneranno ad essere i consueti:

Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00

L'ultima domenica del mese dalle 9.00 alle 14.00

Storia della Cappella Sistina e come visitarla

La Cappella Sistina è tra monumenti più famosi della Città del Vaticano non soltanto durante il periodo del Conclave. Costruita tra il 1475 e il 1481, la chiesa è dedicata a Santa Maria Assunta in Cielo. A rendere così grande l'afflusso di fedeli e turisti non è solo la sua storia religiosa, ma anche gli affreschi che ne ricoprono le mure. Primo fra tutti il Giudizio Universale di Michelangelo dipinto sopra l'altare ricopre l'intera parete di fondo della Cappella.

Uno spettacolo mozzafiato che genera in tempi normali file chilometriche per poterlo ammirare da vicino. Il modo migliore per visitare la Cappella è acquistando un biglietto online sul sito.

Prenotando sul web si può scegliere anche l'orario di entrata, così da evitare lunghe attese in coda. Il costa del biglietto parte da un minimo di 38,90 euro per l'ingresso con accesso alla Cappella ed ai Musei Vaticani. Il prezzo sale fino a 70 euro se si sceglie l'opzione con audioguida e tour in autobus per tutta la giornata.