Il giornalista Antonello Lai picchiato alla serata con Rita De Crescenzo, la cantante: “Lui era aggressivo” Il giornalista sardo afferma di essere stato aggredito mentre provava a documentare l’inaugurazione di un locale a Cagliari, dove era presente la star di Tik Tok. Rita De Crescenzo commenta sui social: “Fino a quando ero lì, era lui ad essere aggressivo e attaccarsi addosso. Poi sono andata via, non so cosa sia successo”.

A cura di Andrea Parrella

Si sta trasformando in un caso mediatico la fotografia pubblicata su Facebook dal giornalista Antonello Lai, che documenta i segni del pesante pestaggio di cui è rimasto vittima a seguito di un'aggressione avvenuta mentre documentava la presenza all'inaugurazione di un locale a Cagliari di Rita De Crescenzo, cantante napoletana che ha trovato in Tik Tok un enorme volano di popolarità, arrivando a contare 1.3 milioni di follower.

Cosa è successo, le parole di Antonello Lai

Lividi, contusioni, occhi ridotti a fessure, la foto di Lai è a dir poco impressionante, ma meno chiara del previsto è la ricostruzioni dei fatti, accaduti mentre il giornalista stava provando a documentare l'inaugurazione di un locale di Is Mirrionis a Cagliari, proprio per la presenza della cantante partenopea. Qui Lai, come spiega il sito di Rai News, sarebbe stato "accerchiato e pestato dopo essere stato allontanato", non è ancora chiaro da chi nello specifico. Il post sui social del giornalista non aiuta a ricostruire con precisione l'accaduto:

Assostampa: "Doveva fare un servizio, è finita in pestaggio"

Immediata la solidarietà da parte del l’Associazione della Stampa Sarda: “Questo episodio mette in discussione il diritto di cronaca. Una minaccia con modalità senza precedenti, almeno in Sardegna”. A ricostruire i fatti è L'Assostampa: “Il nostro collega aveva manifestato interesse a documentare il successo che stava raccogliendo il genere musicale in città. Al telefono gli era stato detto che non c’era alcun problema per un servizio televisivo. Invece è finita con un pestaggio. La nostra condanna è ferma perché un cronista non può esercitare il suo diritto temendo per la sua incolumità come avviene in uno scenario di guerra”.

Rita De Crescenzo: "Fino a che ero lì, era questo signore ad aggredire"

In poche ore la notizia inizia a circolare su tutte le piattaforme social, anche Tik Tok, dove arriva una risposta della stessa Rita De Crescenzo, che commenta la notizia proprio mentre legge i vari articoli online. Stando a quanto lei afferma, sarebbe stato il giornalista a comportarsi in modo poco corretto. Così ha parlato ai follower: "Ve lo giuro, io ero lì davanti, veramente lui mi acchiappava, c'erano i buttafuori che sono riusciti a farmi uscire. Lui si è attaccato al braccio di un'altra signora. Poi non so cosa è successo, io sono andata via, ma fino a che c'ero io davanti è stato questo signore ad aggredirmi e tirarmi con brutte maniere. A quel punto i buttafuori mi hanno fatta uscire". E aggiunge, guardando la fotografia e non riconoscendo il giornalista: "Deve essere una foto vecchia, io ho visto il video, ma a me il signore sembrava più anziano".