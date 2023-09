Il giallo del cadavere appeso al viadotto di Trieste con mani e piedi legati, spunta ipotesi suicidio La morte sicuramente risale ai giorni precedenti tanto che il corpo aveva anche segni di saponificazione. Da un primo esame esterno del corpo da parte del medico legale, però, non sarebbero emersi segni evidenti di tortura, come invece inizialmente si ipotizzava.

A cura di Antonio Palma

Sta diventando un vero e proprio giallo la morte dell’uomo trovato senza vita ieri appeso al guard rail di un raccordo autostradale a Trieste con mani e piedi legati. Al momento non si esclude alcuna ipotesi ma da quella iniziale di un barbaro omicidio, preceduto anche da torture, ora si sta facendo sempre più largo la tesi del suicidio.

Maggiori certezze arriveranno ovviamente solo dopo i risultati finali dell’autopsia già disposta dalla magistratura ma, da un primo esame esterno del corpo da parte del medico legale, non sarebbero emersi segni evidenti di tortura, come invece inizialmente si ipotizzava.

Dopo una iniziale incertezza anche sull’identità, la vittima è stata identificata come un senzatetto, un cittadino iraniano sui cinquanta anni che pare fosse arrivato in città solo da circa un mese. La scoperta della sua morte è avvenuta per caso quando, domenica mattina, gli operai Anas sono andati sul posto per alcuni lavori di manutenzione e si sono trovati davanti alla macabra scena del cadavere che penzolava dal cavalcavia.

Non è escluso che potesse essere lì da molti giorni visto che si tratta di una zona non visibile dalla sede stradale e che affaccia su una zona impervia dove appunto erano in corso dei lavori. La morte sicuramente risale ai giorni precedenti, secondo il medico legale, tanto che il corpo aveva anche segni di saponificazione.

Come sia morto l’uomo però rimane un giallo. Lo stato del corpo, con mani e piedi legati, aveva fatto pensare a un omicidio e addirittura a una tortura. In particolare erano stati notati tagli da trauma e un segno circolare in testa ma, dopo il recupero del corpo da parte dei vigli del fuoco e l’esame del medio legale, i segni di tortura sono stati smentiti.

Probabilmente si trattava di segni precedenti o dovuti proprio alla morte per soffocamento. Inoltre le mani erano legate ma in maniera da consentire il movimento e vicino al guard rail sono stati trovati pezzi dello stesso scotch che è stato usato per legare la vittima. Tutti elementi che non fanno escludere il suicidio come ipotesi concreta in campo. La procura intanto ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo ordinando l’acquisizione dei video delle telecamere che inquadrano la zona e che potrebbero dare finalmente una svolta all’intricato caso.