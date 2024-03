Il fratello di Saman Abbas al funerale della 18enne: “Sorella coraggiosa, mi mancherai ogni giorno” Il feretro di Saman Abbas è arrivato presso il cimitero di Novellara per le esequie che si svolgeranno in forma privata. Il funerale si tiene oggi, martedì 26 marzo, due anni dopo l’omicidio della 18enne che si era opposta a un matrimonio combinato dai familiari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Il feretro di Saman Abbas è arrivato al cimitero di Novellara, scortato dalle forze dell'ordine, per la cerimonia di esequie con rito islamico in forma privata. Il funerale della 18enne si tiene oggi, martedì 26 marzo, a distanza di due anni dalla sua morte avvenuta nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021. Saman è stata uccisa perché si era opposta a un matrimonio combinato dai familiari per sposare il ragazzo che lei aveva scelto.

Per la sua morte sono attualmente all'ergastolo il padre Shabbar Abbas, estradato dal Pakistan, e la madre Nazia Shaheen che però è ancora latitante. Condannato invece a 14 anni lo zio, Danish Hasnain, mentre sono stati assolti i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq.

Il corpo di Saman è rimasto sepolto oltre un anno e mezzo in un casolare vicino alla casa dove viveva con i familiari. Il corpo è stato ritrovato dagli inquirenti su indicazione dello zio più di un anno dopo l'omicidio.

Il fratello di Saman Abbas ha voluto lasciare una stele accanto alla tomba della sorella nel cimitero di Novellara. "Sei sempre stata la sorella più forte e coraggiosa. Mi mancherai ogni giorno, ogni momento, ogni notte" ha scritto il giovane per ricordarla. Sulla stele è incisa la forma di una farfalla stilizzata. Sulla lapide realizzata dal Comune sarà scritto semplicemente "Saman Abbas" con le date di nascita (18/12/2002) e di morte (1/05/2021).

La stele con le parole del fratello

La cerimonia di inumazione si svolge in forma riservata anche per tutela del fratello più giovane della ragazza, testimone contro i propri parenti. Il rito è curato Yassine Lafram (presidente dell'Ucoii, l'unione delle comunità islamiche d'Italia). Presenti una decina di persone care al fratello minore, una delegazione della comunità islamica locale, il prefetto Maria Rita Cocciufa in rappresentanza dello Stato e la sindaca di Novellara Elena Carletti.

"Pensiamo sia importante che Saman riposi nel cimitero di Novellara – ha spiegato la sindaca Elena Carletti -. Questa sera ci sarà un corteo aperto a tutta la cittadinanza che dal cimitero andrà al centro storico, un modo per dire che c'è necessità di riportare queste tematiche al centro. Questa vicenda ha lasciato una ferita profonda nella nostra comunità, Novellara è accogliente e qui tante comunità di origini diverse convivono armoniosamente da tanti anni, mai avevamo visto tanta violenza. Quanto accaduto lascia un profondo segno nella nostra cittadina. Con il fondo Saman Abbas abbiamo voluto pensare proprio alle ragazze del futuro con un corso di 25 ore per affrontare queste tematiche dedicato agli operatori, agli assistenti sociali e alle forze dell'ordine".

