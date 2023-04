Il figlio di Totò Riina torna a vivere a Corleone: chi è Salvo Riina Jr Il figlio del capo dei capi torna a vivere in Sicilia. Da anni il terzogenito di Toto Riina ha finito di scontare una condanna a 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa, riciclaggio ed estorsione, ma ha sempre vissuto lontano dal suo paese.

A cura di Biagio Chiariello

Salvo Riina, il figlio del capo dei capi che porta lo stesso nome di suo padre, è tornato a Corleone, il comune di poco più di 10 mila abitanti nella provincia di Palermo noto proprio per aver dato i natali al boss di Cosa Nostra, morto in carcere a Parma nel 2017.

Il terzogenito di Totò Riina, 46 anni a maggio, ha finito di scontare una condanna a 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa, riciclaggio ed estorsione ed è stato ammesso al regime di affidamento ai servizi sociali. Dopo la scarcerazione è stato tra il Veneto e l’Abruzzo; è stato ammesso al regime di affidamento ai servizi sociali, e ha svolto un percorso di reinserimento sociale con l’Associazione famiglie contro la droga, terminando gli studi e laureandosi.

Salvo Riina mancava da Corleone proprio dalla morte del padre nel 2017. In quell'occasione aveva ottenuto l’autorizzazione del giudice per rientrare nel suo paese per fare da padrino al figlio della più piccola delle sue sorelle.

Chi è Salvo Riina

Giuseppe Salvatore ‘Salvuccio’ Riina Jr è nato il 3 maggio 1977 a Palermo.

Arrestato nel 2002, quando suo padre e suo fratello Giovanni erano già in carcere, è stato condannato definitivamente a 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa, riciclaggio ed estorsione nel gennaio 2009.

Salvo Riina Jr in uno scatto del febbraio 2008

Durante questo periodo, ha intrapreso un percorso con l’Associazione Famiglie Contro la Droga, ha completato gli studi e si è laureato.

Proprio nell'anno in cui era tornato a Corleone, la Procura di Palermo scrisse che aveva ancora una “persistente pericolosità sociale”. Ma due anni dopo, nel 2019, è tornato completamente libero. Nonostante questo è sempre rimasto lontano dalla Sicilia, tanto che nel periodo in cui viveva a Vasto (in provincia di Chieti) aveva iniziato a vendere fiori.

Il libro Riina family life

Salvuccio porta il nome di suo padre, che non ha mai rinnegato. Anzi: sulla storia della sua famiglia ha scritto un libro che suscitò molte polemiche. S’intitolava “Riina family life” e aveva permesso a Riina junior di essere ospitato a Porta a Porta.

Che cos’è la mafia? Non me lo sono mai chiesto, non so cosa sia. Oggi la mafia può essere tutto e nulla. Omicidi e traffico di droga non sono soltanto della mafia" aveva detto alla trasmissione tv di Bruno Vespa.

Il libro non racconta le vicende giudiziarie del padre e del fratello (che sta scontando una condanna all’ergastolo per duplice omicidio e mafia), nemmeno i segreti della famiglia: Salvo stesso ha sempre negato di conoscere i crimini di entrambi.