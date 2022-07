Il figlio di 6 anni muore nell’incidente, il padre condannato per omicidio stradale Ha patteggiato una condanna a sei mesi l’uomo di 37 anni che nell’agosto di due anni fa a Senigallia è rimasto coinvolto in un incidente in cui è morto il figlio di sei anni.

A cura di Chiara Ammendola

Ha scelto di patteggiare una condanna a sei mesi per omicidio stradale il 37enne Giacomo Durazzi che nell'agosto 2020 è rimasto coinvolto in un drammatico incidente in cui è morto il figlio di soli sei anni. L'uomo a distanza di quasi due anni da quel drammatico giorno d'estate ha deciso di patteggiare così da non dover affrontare un processo che per lui sarebbe stato troppo doloroso.

Difeso dall'avvocato Roberto Marini, l'uomo questa mattina ha patteggiato la condanna a sei mesi (pena sospesa) dinanzi al gup di Ancona, Alberto Pallucchini. Con lui anche Fausto Albertini, 62 anni, di Fano, alla guida del furgone coinvolto nell'incidente insieme all'auto di Durazzi: difeso dall'avvocato Nicola Maria Ciacci, ha patteggiato ad un anno, anche per lui pena sospesa. Una vicenda che il papà del piccolo ha deciso di chiudere in questo modo scegliendo il patteggiamento per non rivivere ancora e in maniera più forte il dolore provato il giorno dell'incidente quando ha visto il figlio morire dinanzi ai suoi occhi.

Erano le 8 del mattina del 20 agosto 2020 quando Durazzi a bordo della sua vettura, una Fiat 500, stava percorrendo la strada della

Bruciata, a Senigallia. La vettura non procedeva a velocità sostenuta ma ciò nonostante, forse per un momento di distrazione, non è riuscita a evitare lo schianto contro un furgone fermo, a bordo strada, adibito alla raccolta di rifiuti ingombranti. Il mezzo fermo, un Fiat Iveco con tanto di pedana che in quel momento era alzata, non avrebbe dovuto fermarsi in quel punto, dopo una curva, dove non c'era un'area di sosta ma scegliere una zona più sicura.

La Fiat 500 ha colpito la pedana del mezzo pesante e il piccolo Christian, che viaggiava accanto al padre sul sedile anteriore destro con la cintura regolarmente allacciata, è morto sul colpo. Il papà del piccolo Christian ha deciso contestualmente di costituirsi parte civile contro il conducente del camion, richiedendo un risarcimento per la morte del figlio.