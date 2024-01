Il dolore del fidanzato di Martina Miani morta a Capodanno: “Doveva essere l’anno della convivenza” “Avevamo quasi finito la casa perché saremmo dovuti andare a vivere insieme dopo 4 anni” ha raccontato il fidanzato della farmacista di 26 anni deceduta nel giorno di Capodanno in un tragico incidente stradale nel Ferrarese. Un sogno infranto per sempre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Tristezza e dolore, è quello che si respira nella comunità di Savignano sul Panaro, nel Modenese, per la prematura e tragica morte di Martina Miani, la farmacista di 26 anni deceduta nel giorno di Capodanno in un tragico incidente stradale nel Ferrarese. Una morte tanto improvvisa quanto inattesa che ha gettato nello sconforto i famigliari della ragazza ma anche il suo fidanzato alla vigilia di quello che doveva essere per loro l’inizio di una nuova vita insieme: la convivenza.

“Avevamo quasi finito la casa perché saremmo dovuti andare a vivere insieme dopo 4 anni” ha raccontato il giovane a La Nuova Ferrara, distrutto dal dolore. I due avevano scelto di trasferirsi insieme a Savignano, in località Mulino, dove il padre di Martina li aveva aiutati a sistemare un appartamento che sarebbe diventato il loro nido.

Il 2024 che Martina si apprestava a festeggiare recandosi proprio a casa del ragazzo a Massa Fiscaglia, nel Ferrarese, infatti doveva essere l’anno dell’inizio della loro convivenza dopo anni di fidanzamento e lontananza. Insieme avrebbero dovuto accogliere festosamente il capodanno ma tutto si è infranto per sempre quel maledetto pomeriggio di sabato 30 dicembre. L’auto di Martina, per cause ancora non chiarite, ha sbandato improvvisamente sulla superstrada Ferrara-mare finendo nel canaletto che costeggia la carreggiata dove la 26enne è stata ritrovata dai carabinieri solo molte ore dopo.

Martina Miani.

È stato proprio il giovane a lanciare l’allarme non vedendola arrivare. “Aspettavo Martina a casa mia. Quando ho visto un po’ di ritardo ho aspettato una mezz’oretta in più. Quando però non arrivava ho provato a chiamarla, lei mi rispondeva sempre ma questa volta non è successo, anche dopo diversi tentativi” ha ricostruito Alessandro Marinelli. A questo punto il ragazzo ha chiamato i genitori di lei e poi i carabinieri, mettendosi alla ricerca di Martina.

Una ricerca durata ore perché nessuno si era accorto della sua auto nel fosso. Martina Miani è stata trovata morta dai carabinieri solo molte ore dopo l'incidente, intorno alle 22.40, gettando nello sconforto il suo fidanzato: “L’ultima volta che l’ho vista è stato il 26. Ora mi ricorderò per sempre l’ultimo Natale con lei”.