Chi era Martina Miani, la 26enne morta nell’incidente a Ferrara mentre andava dal fidanzato per Capodanno Lutto a Savignano sul Panaro per la morte di Martina Miani, trovata morta ieri sulla superstrada Ferrara-mare, all’altezza dello svincolo di Gualdo, in direzione Porto Garibaldi mentre andava dal fidanzato a Capodanno: “Davanti ad una tale tragedia non ci sono parole”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

117 CONDIVISIONI condividi chiudi

Martina Miani.

Aveva solo 26 anni Martina Miani, trovata morta ieri sulla superstrada Ferrara-mare, all’altezza dello svincolo di Gualdo, in direzione Porto Garibaldi.

Di lei si erano perse le tracce da sabato: si era messa in viaggio a bordo della sua Opel Mokka per raggiungere il fidanzato a Massa Fiscaglia e festeggiare insieme il Capodanno, ma lungo il tragitto qualcosa è andato storto. Ha perso il controllo dell'auto finendo in un canale.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe sbandato sbandato e dopo aver percorso un tratto di strada ha sfondato il guard-rail finendo dentro un fosso.

Il suo corpo senza vita è stato ritrovato solo molte ore dopo e dopo che proprio il ragazzo aveva lanciato l'allarme non vedendola rincasare. Martina viaggiava da sola e nessuno sembra aver assistito all'incidente, né avvistato l'auto finita nel fosso a bordo strada, dove è stata ritrovata dai carabinieri.

La vittima era residente a Savignano sul Panaro, nel modenese. Era una farmacista e lavorava a Bazzano, nel bolognese, all’interno dell’ipermercato Carrefour. Tutta la comunità locale è sotto choc per quanto successo. Anche perché la 26enne era molto conosciuta, in particolare in località Mulino per la quale era solita partecipare ai giochi della Lotta per la Spada dei Contrari.

"Davanti ad una tale tragedia non ci sono parole. Esprimo il cordoglio mio, di tutta l'amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza alla famiglia, a tutti gli amici e alla Contrada Mulino a cui Martina era legata. Riposa in pace", ha scritto sui social di Enrico Tagliavini, sindaco di Savignano sul Panaro.

Martina lascia i genitori e due sorelle più grandi. La procura di Ferrara ha aperto un fascicolo d'indagine sul caso.