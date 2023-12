Va dal fidanzato ma sparisce: Martina era finita con l’auto nel canale, trovata morta ore dopo Per ore Martina Miani è risultata irrintracciabile come se fosse sparita nel nulla sulla superstrada Ferrara-mare mentre era da sola al volante dell’auto. Nessuno si è accorto della vettura fuori strada e quando infine è stata rinvenuta, per lei era ormai troppo tardi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un tragico incidente stradale nel Ferrarese è costato la vita a una ragazza di soli 26 anni, Martina Miani. La giovane donna è morta ieri pomeriggio sulla superstrada Ferrara-mare mentre era da sola al volante dell'auto. Per motivi tutti da chiarire, ha sbandato, sfondando un guard-rail e infine è precipitata dentro un canale che costeggia la strada. Per ore purtroppo però nessuno si è accorto di lei e quando infine è stata rinvenuta la sua vettura, per la 26enne era ormai troppo tardi.

La tragedia risale al pomeriggio di sabato 30 dicembre ma per ore Martina Miani è risultata irrintracciabile come se fosse sparita nel nulla. Infatti solo nella tarda serata è stato possibile individuare la sua auto nel canale e poco dopo purtroppo anche il suo corpo senza vita. Secondo quanto ricostruito finora, la 26enne, originaria di Savigano sul Panaro, in provincia di Modena, era uscita di casa per raggiunge l'abitazione del fidanzato a Massa Fiscaglia, nel Ferrarese, dove avrebbe dovuto trascorre il Capodanno e dove purtroppo però non è mai arrivata.

Quando ha visto che la 26enne non arrivava, il ragazzo ha cercato di contattarla al telefono ma senza esito e a questo punto è scattato l'allarme. Il giovane ha avvisato i genitori e con loro ha fatto partire le ricerche immediate che però si sono concluse diverse ore dopo e con l'esito più tragico. Martina Miani è stata trovata morta solo molte ore dopo l'incidente, intorno alle 22.40.

Le ricerche del mezzo hanno confermato che la vettura era passata intorno alle 17.15 al casello dell'autostrada A13, poi più nulla. Per questo si ipotizza che l'incidente mortale sia avvenuto intorno alle 17.30. La 26enne è stata rinvenuta dai soccorsi mentre era ancora nella sua vettura in una canalina all'altezza di Gualdo, in direzione Porto Garibaldi. Quando i vigili del fuoco accorsi sul posto l'hanno estratta e affidata al personale sanitario del 118 per lei era ormai tropo tardi ed è stato possibile solo constatarne il decesso.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, per causa ancora da chiarire, l‘auto avrebbe sbandato improvvisamente sfondando le protezioni laterali e finendo nel canale dove però purtroppo nessuno l'ha notata. Al momento non sembrano esserci testimoni dell'incidente ma la procura di Ferrara ha aperto un fascicolo d'indagine sul caso.