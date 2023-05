I vicini segnalano cattivo odore dall’abitazione, anziano trovato morto in stato di decomposizione La morte dell’uomo risalirebbe ad almeno un mese prima della scoperta. I vicini infatti hanno confermato che l’uomo non si vedeva in giro da diverse settimane a Vibo Valentia.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Un dramma della solitudine quello scoperto nelle scorse ore a Vibo Valentia, in Calabria. All’interno di un’abitazione, infatti, è stato rinvenuto il corpo senza vita e in avanzato stato di decomposizione di un anziano che nella casa risiedeva da solo. La vittima è un pensionato di 77 anni, A.F., per il quale l’intervento dei soccorsi si è rivelato vano.

Il dramma è stato scoperto nel pomeriggio di sabato in via Giovanni XXIII dopo che alcuni vicini avevano lanciato una segnalazione alle forze dell’ordine. Da quell’appartamento infatti da alcuni giorni proveniva uno sgradevole odore che, insieme al fatto che il pensionato non si vedeva in giro da tempo, ha fatto scattare il campanello di allarme in alcuni residenti della zona.

Sul posto sono accorsi sia gli agenti della polizia di Stato che i vigili del fuoco, il cui comando provinciale non è lontano dalla casa. Non ricevendo risposta al campanello di casa, infatti, gli agenti hanno richiesto l’intervento dei pompieri per forzare la porta di ingresso della casa, sospettando che qualcosa di grave fosse accaduto. Sul posto anche i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare nulla per la vittima. Quando sono entrati, infatti, i soccorritori hanno avuto la tragica conferma dei sospetti.

In casa giaceva il corpo senza vita del settantasettenne ormai in avanzato stato di decomposizione. La morte dell'uomo risalirebbe ad almeno un mese prima della scoperta. I vicini infatti hanno confermato che l’uomo non si vedeva in giro da diverse settimane. Da un primo esame esterno del corpo da parte del medio legale, non sarebbero emersi segni evidenti di violenza. Si sospetta quindi un malore improvviso anche se per accertare le cause del decesso saranno eseguiti ulteriori accertamenti medico legali.