I vicini non la vedono annaffiare le piante da giorni e chiamano i soccorsi: 71enne trovata morta Dramma della solitudine a Verona: una donna di 71 anni è stata trovata morta nel bagno del suo appartamento. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che da giorni non la vedevano annaffiare le piante nel suo giardino.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Dramma della solitudine in Veneto. Il corpo di una donna di 71 anni è stato trovato in avanzato stato di decomposizione all'interno del bagno di un appartamento di Verona, in via Porto San Pancrazio. È successo lo scorso 6 gennaio.

A lanciare l'allarme, come riporta Il Corriere del Veneto, sono stati i vicini di casa della donna, insospettiti dal fatto che erano giorni che non vedevano la 71enne annaffiare le piante nel suo giardino, oltre a rilevare un cattivo odore proveniente dal suo appartamento.

L'anziana, originaria della provincia di Bolzano, viveva da sola dopo la morte della madre. Dalle testimonianze dei vicini, era solita annaffiare fiori e piante che teneva all'esterno della villetta dove abitava quasi tutti i giorni. Così hanno allertato i pompieri di via Polveriera Vecchia notando che la donna da tempo non compiva più quel gesto quotidiano, oltre ad essere insospettiti dal cattivo odore proveniente dalla sua casa.

Era il 6 gennaio scorso: i pompieri, arrivati nell'appartamento ed entrati forzando la finestra, hanno scoperto il cadavere della settantunenne su una sedia in bagno. Non sarà necessaria l'autopsia, dal momento che la donna è morta per cause naturali. A constatarne il decesso è stato il medico di Verona Emergenza, giunto in zona insieme agli agenti delle Volanti, presenti per gli accertamenti, che hanno escluso segni di effrazione.

Non è purtroppo la prima volta che si verificano episodi simili. L'ultimo, in ordine temporale, è accaduto lo scorso 28 dicembre a Casina (Reggio Emilia), dove un uomo di 81 anni, Roberto Pilu, è morto in casa da solo e nessuno se ne era accorto per 10 giorni. Sono stati i dipendenti del comune a cercarlo dopo che non ricevevano sue notizie da giorni. Ogni tanto infatti i servizi sociali gli telefonavano proprio perché sapevano che viveva da solo. Quando per giorni non ha risposto è nato il sospetto che fosse accaduto qualcosa.