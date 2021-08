“Ho 14 anni e i miei genitori non mi fanno vaccinare, aiutatemi a fargli capire che sbagliano”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La posta dei lettori ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ciao Fanpage. Vi chiedo solo che il mio nome rimanga anonimo, sarò solo una 14enne che cerca di far sapere a tutti quello che anche noi minorenni passiamo con questa situazioni "vaccini".

Oggi è il 6 agosto, il giorno in cui il decreto per il green pass obbligatorio per i posti al chiuso viene messo in atto. I miei genitori sono no-vax, e ammetto che alla domanda "perché non ti vaccini?" mi vergogno. Io vorrei farmi il vaccino, ma a causa delle decisioni dei miei genitori non posso, non mi è permesso. Tralasciando il fatto che ora, in agosto, non potrò fare praticamente più nulla, vorrei avere la certezza che camminando per strada o stando con i miei amici e parenti non si corrano rischi.

Soltanto per il fatto che io abbia 14 anni, avendo pure un'età abbastanza matura per prendere una decisione di questo tipo, vengo considerata immatura e ingenua. Vi chiedo di far passare il messaggio, perché sono certa che non sono l'unica che è in questa situazione. Ho il diritto di vivermi la mia adolescenza in sicurezza, e di fare le cose che voglio senza il limite di un vaccino. Non è affatto giusto che io debba stare sotto la decisione dei miei genitori in una situazione del genere, pur avendo un cervello abbastanza maturo per capire che il vaccino serve, che ci piaccia o no.

Vi ringrazio se mai doveste leggere questo messaggio, e magari, farlo sapere a tutte le persone che ci circondano, perché io ho finito le idee, per convincere non solo i miei, ma tutti i genitori no-vax, che ci state privando di una libertà che in questo momento serve. Saluti e grazie.