“Hai l’ansia perché fai poco sesso”, poi bacia la paziente. Medico indagato per violenza a Lucera

Il medico 68enne Domenico Spada, accusato di violenza sessuale, per aver costretto una donna a subire atti sessuali dopo averle somministrato alcune dosi di un ansiolitico nel proprio ambulatorio in provincia di Foggia, è stato interdetto per sei mesi dalla professione.