video suggerito

Volontario abusa di 4 pazienti psichiatriche, loro raccontano tutto ai medici: arrestato 86enne Un volontario 86enne è stato arrestato a Jesi (Ancona) per violenza sessuale nei confronti di 4 pazienti psichiatriche che vivevano in un appartamento in condivisione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 86 anni è stato arrestato con l'accusa di aver abusato sessualmente di alcune pazienti psichiatriche che vivevano in cohousing in un appartamento preso in affitto tramite i loro tutori nei pressi di Ancona. Almeno quattro donne su sei che hanno abitato nell'appartamento nei pressi di Jesi hanno riferito di molestie e maltrattamenti da parte del volontario di 86 anni che si occupava di preparare loro il pranzo.

Le confidenze sulle violenze sessuali sono state fatte al personale sanitario dell'Ast che faceva loro visite mediche o al quale si rivolgevano per controlli o medicine da acquistare. Stando ai racconti, nell'appartamento in condivisione il volontario avrebbe avvicinato le donne per poi abusare di loro. Molestie andate avanti dal 2021 fino a lunedì scorso quando l'anziano, colto sul fatto dalla polizia, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata dalla minore difesa delle vittime.

Il caso è arrivato alle forze dell'ordine grazie al personale sanitario dell'Ast che dopo aver raccolto le confidenze delle quattro donne, ha raccontato tutto alla Questura e alla Squadra mobile di Carlo Pinto che coordinata dal pm Andrea Laurino della procura di Ancona, ha dato il via alle indagini piazzando telecamere in tutta la casa.

L'uomo è stato portato in carcere a Montacuto e l'appartamento è stato sequestrato. Le ospiti sono state trasferite in ospedale o in strutture protette. L'indagine è aperta anche per maltrattamenti, contestati per ora all'anziano, ma che potrebbero allargarsi anche ad altri frequentatori della casa. L'86enne si recava infatti nell'abitazione insieme alla moglie (una ex assistente sociale) e alla figlia per "attività di volontariato non retribuite". L'86enne è ora agli arresti domiciliari. L'anziano, assistito dall'avvocato Alessia Barcaglioni, ha risposto alle domande del giudice negando le accuse.