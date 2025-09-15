Ha una crisi di panico mentre è in gita in montagna e non riesce più a muoversi: turista soccorsa in elicottero

Una turista olandese stava percorrendo un sentiero di montagna con un gruppo di amici quando è stata colta da una crisi di panico. In poco tempo si sono attivati i soccorsi sulla Cengia Gabriella nel comune di Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. La donna è stata messa in salvo con un elicottero.

Nella giornata di oggi 15 settembre si sono attivati i soccorsi sulla Cengia Gabriella nel comune di Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. L'allarme è stato lanciato per una turista verso le 17.30. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto la donna stava percorrendo l'itinerario con un gruppo di persone quando è stata colta da una crisi di panico.

Subito si sono attivati i soccorsi e sul posto è arrivato l'elicottero del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (Suem) di Pieve di Cadore sul tratto della Cengia Gabriella dove inizia la discesa verso il Rifugio Carducci. La turista olandese non era più in grado di muoversi e per questo non poteva più scendere. L'equipaggio dell'elicottero è riuscito a geolocalizzare la posizione e a individuare il punto esatto.

Sul posto i soccorritori hanno trovato anche un'amica che era rimasta con lei in attesa del recupero, mentre il resto del gruppo aveva continuato verso il rifugio. Alla fine, sbarcato con un verricello di 30 metri, il tecnico di elisoccorso ha issato a bordo entrambe le ragazze, di 28 e 30 anni: pochi minuti dopo le due escursioniste si trovavano al rifugio Carducci. Stanno bene.