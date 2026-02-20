Ha le cuffie mentre lavora e non sente l’arrivo del treno: 17enne muore travolto a Campobello di Mazara

Un ragazzo di 17 anni è morto oggi dopo essere stato travolto e ucciso da un treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, all’altezza di contrada San Nicola: non l’avrebbe sentito arrivare perché aveva le cuffie.

Immagine di repertorio.

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Campobello di Mazara, dove un ragazzo di soli 17 anni è stato travolto e ucciso da un treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, all'altezza di contrada San Nicola. Secondo la Polfer che indaga su quanto successo, il giovane, di origine tunisina, stava camminando vicino ai binari e non si sarebbe accorto del convoglio in arrivo che viaggiava in direzione Castelvetrano, perché indossava le cuffie. L'impatto è stato fatale, il giovane è stato centrato in pieno dal mezzo.

La vittima viveva a Campobello di Mazara insieme ai genitori e quando è stato investito dal treno era al lavoro in campagna, nella contrada San Nicola, e stava ripulendo il terreno dai rami della potatura, vicino ai binari. Il treno era partito da Castelvetrano ed era prossimo alla stazione ferroviaria di Mazara del Vallo.

L'incidente – inizialmente si pensava a un suicidio – è avvenuto stamattina intorno alle 10 e la linea Trapani-Castelvetrano è rimasta a lungo bloccata, con la sospensione totale del traffico per permettere gli accertamenti dell'autorità giudiziaria.

La polizia ha infatti avviato tutti gli accertamenti del caso per capire se ci siano testimoni dell'incidente e se, soprattutto, il 17enne fosse da solo al momento della tragedia per capire se il ragazzo è rimasto vittima di un evento accidentale oppure se si sia tolto la vita.

In aggiornamento.