Ha infarto sull’aereo, 21enne rianimato a bordo col defibrillatore

È stato il tempestivo intervento di medici a salvare la vita di un ragazzo di 21 anni colto da malore mentre era in aereo. Il giovane, salito a bordo del volo Ryanair in partenza questa mattina da Trapani e diretto a Bergamo, si è improvvisamente accasciato fino a perdere i sensi a causa un infarto: il personale di bordo ha immediatamente chiesto l'intervento dei medici dell'aeroporto.

Tutto accaduto intorno alle 7.30 poco prima della partenza del volo Ryanair che per fortuna, quando il giovane si è sentito male, non era ancora decollato. E così in pochi minuti il Servizio sanitario aeroportuale "Ontario" è stato contattato dalla torre di controllo del 37° Stormo per chiedere l'intervento dei medici. Il personale sanitario una volta salito sull'aereo ha trovato il passeggero disteso a terra nel corridoio, in stato di incoscienza ma affidato alle cure del personale Ryanair che aveva già iniziato le procedure di rianimazione.

I medici, viste le gravi condizioni in cui versava il 21enne, hanno subito utilizzato il defibrillatore portato a bordo e con due scariche sono riusciti a rianimarlo. A quel punto è giunto in supporto un mezzo del 118 che ha prelevato il ragazzo e lo ha portato al Pronto Soccorso dell'ospedale S. Antonio di Trapani. Nelle operazioni di soccorso è intervento anche il personale sanitario dei militari che ha aiutato il team nelle operazioni.

“Siamo felici che tutto sia andato per il meglio – ha dichiarato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – e orgogliosi del perfetto funzionamento della macchina aeroportuale in questa situazione di emergenza”.