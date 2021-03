Un giovane ubriaco alla guida della sua Fiat Punto si è schiantato contro la vetrina di un negozio di abbigliamento a Susa, in piazza IV Novembre, conosciuta come piazza del Sole. Il giovane di 22 anni era sotto effetto di alcolici mentre guidava la sua Fiat Punto che si è schiantata deliberatamente contro la vetrina del locale chiuso ormai da tempo.

Dopo i controlli effettuati dalle forze dell'ordine per appurare lo stato psicofisico del ragazzo, la patente gli è stata ritirata e per lui è stata formalizzata una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Il ragazzo è rimasto ferito nello schianto, seppur non in maniera grave. Lo hanno medicato i sanitari delle ambulanze, ma fortunatamente le sue condizioni non hanno richiesto il ricovero e non preoccupano. Restano i danni al negozio chiuso. Le forze dell'ordine effettueranno ulteriori accertamenti su quanto accaduto e sulle condizioni del ragazzo che ora dovrà procedere legalmente per recuperare nuovamente la patente di guida.

Un fenomeno, quello della guida in stato d'ebbrezza, che preoccupa soprattutto con l'aumento del consumo di alcolici durante la pandemia. Sembra strano, viste le restrizioni imposte a bar e locali più o meno in tutta Italia, eppure tra i più giovani sembra essere aumentato il consumo di alcolici, soprattutto in solitudine. Un problema, questo, che potrebbe ingigantirsi col passare del tempo e rappresentare una tematica da discutere anche con la fine della pandemia. Il consumo è dovuto principalmente a una condizione di solitudine, di ansia costante e di paura per il futuro. Sebbene gli incidenti d'auto siano diminuiti con l'imposizione di lockdown e restrizioni per la mobilità, fatti di cronaca di questo tipo che vedono il coinvolgimento di ragazzi molto giovani sono in aumento costante con la pandemia.