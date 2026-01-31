Guida contromano sulla statale di Altamura, il camionista avverte l’anziano al volante: “Girati!”

Guida contromano ad Altamura

Paura ad Altamura, provincia di Bari, quando un uomo ha imboccato la strada statale 96 contromano. L'auto procedeva nel verso opposto rispetto al senso di marcia della sua corsia quando è stato intercettato da un camionista che gli si è affiancato segnalandogli l'errore e invitandolo più volte a "girarsi" e a "tornare indietro".

Nel video pubblicato da Peppe Dileo è immortalata tutta la scena proprio dalla soggettiva del camionista, il quale grazie al suo intervento ha impedito all'auto di proseguire il cammino e provocare danni agli altri veicoli in transito. Nelle immagini si vede l'auto che procede contromano sulla statale mentre le auto che incrocia gli segnalano l'errore suonando il clacson.

L'automobilista però sembra non rendersi pienamente conto di quello che sta succedendo fino a quando il camionista protagonista del video non gli si affianca suonando il clacson con decisione più e più volte. L'uomo gli intima di tornare indietro o di girarsi. Il tutto mentre l'auto continua a proseguire contro il senso di marcia sempre più lentamente, fino a fermarsi. Il video si interrompe nel momento in cui l'automobilista scende dal veicolo.

Un intervento che ha probabilmente evitato un esito estremamente tragico, dato che il tutto è successo intorno alle ore 12.30, poco prima dell'orario di punta sulla statale barese. Nessuno è rimasto ferito e l'anziano automobilista è riuscito a fare inversione.