Rientro dal ponte di Ognissanti da incubo per i passeggeri di numerosi treni Frecciarossa, che hanno accumulato fino a 140 minuti di ritardo sulla linea dell'Alta Velocità Bologna-Firenze, secondo l'ultimo aggiornamento pubblicato da Trenitalia sul proprio sito ufficiale. Intorno alle 17:55 di oggi, domenica 3 novembre, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco nel nodo di Bologna per un guasto ai sistemi di gestione che ha letteralmente spaccato a metà l'Italia. Il traffico è andato immediatamente in tilt, con treni fortemente rallentati. Alle ore 20:30 la situazione non appare migliorata in direzione Nord, verso Firenze.

L'elenco dei treni in ritardo dopo il guasto sulla Bologna-Firenze

Trenitalia ha infatti fatto sapere che ci sono fino a 140 minuti di ritardo per i treni in viaggio e fino a 40 minuti per i treni istradati su percorso alternativo. Il risultato è che chi era diretto a Firenze è stato fatto scendere e dirottato su altre vetture, mentre è diretto a Roma o a Napoli, si è dovuto rassegnare ovviamente ai ritardi. Ecco, di seguito, l'elenco dei treni coinvolti direttamente dal ritardo:

FR 8464 Roma Termini (19:50) – Venezia Santa Lucia (23:35)

FR 9664 Napoli Centrale (19:40) – Milano Centrale (0:04)

FR 9566 Roma Termini (19:35) – Milano Centrale (0:00)

FR 9570 Napoli Centrale (18:50) – Milano Centrale (23:55)

FR 8528 Roma Termini (18:45) – Bergamo (23:15)

FR 9584 Napoli Centrale (18:10) – Milano Centrale (23:10)

FR 9350 Roma Termini (18:05) – Torino Porta Nuova (22:40)

FR 9658/9660 Salerno (17:49) – Milano Centrale (23:00)

FR 9654 Napoli Centrale (17:40) – Torino Porta Nuova (23:12)

FR 9562/9564 Salerno (17:10) – Milano Centrale (22:50)

FR 9652 Napoli Centrale (17:10) – Milano Centrale (21:33)

FR 9560 Napoli Centrale (17:00) – Milano Centrale (21:55)

FR 9444 Napoli Centrale (16:30) – Venezia Santa Lucia (21:35)

FA 9450 Roma Termini (18:50) – Venezia Santa Lucia (22:50)

FA 8552 Roma Termini (18:29) – Mantova (22:00)

FA 8523 Bolzano (15:16) – Roma Termini (19:56)

Treni istradati su percorso alternativo via Bologna Centrale superficie, con maggior tempo di percorrenza stimato in 40 minuti:

FR 9589 Milano Centrale (20:50) – Firenze Santa Maria Novella (22:48)

FR 9667 Milano Centrale (20:00) – Roma Termini (23:03)

FR 9671 Torino Porta Nuova (19:50) – Roma Termini (0:07)

FR 9665 Milano Centrale (19:30) – Napoli Centrale (23:58)

FR 9457 Venezia Santa Lucia (19:25) – Roma Termini (23:18)

FR 9567 Torino Porta Nuova (19:10) – Roma Termini (23:47)

FR 9563 Milano Centrale (18:45) – Perugia (22:20)

FR 9659 Milano Centrale (18:30) – Salerno (23:16)

FR 9453 Venezia Santa Lucia (18:25) – Roma Termini (22:18)

FR 9559 Milano Centrale (18:20) – Napoli Centrale (23:08)

FR 9565 Torino Porta Nuova (18:10) – Roma Termini (22:47)

FR 9657 Milano Centrale (18:00) – Napoli Centrale (22:23)

FR 9663 Torino Porta Nuova (17:50) – Napoli Centrale (23:28)

FR 9655 Milano Centrale (17:30) – Roma Termini (20:37)

FR 9555/9557 Milano Centrale (17:20) – Salerno (22:55)

FR 9440 Roma Termini (16:50) – Udine (22:05)

FR 9650/9649 Napoli Centrale (16:40) – Brescia (21:53)

FR 8447 Venezia Santa Lucia (16:35) – Roma Termini (20:28)

FR 9445 Venezia Santa Lucia (16:25) – Napoli Centrale (21:45)

FR 9341 Torino Porta Nuova (16:20) – Napoli Centrale (22:28)

FR 9648 Napoli Centrale (16:05) – Milano Centrale (20:29)

FR 9653 Torino Porta Nuova (15:50) – Roma Termini (20:07)

FR 9646 Napoli Centrale (15:42) – Torino Porta Nuova (21:10)

FR 9554/9556 Salerno (15:08) – Milano Centrale (20:48)

FR 9644 Napoli Centrale (15:05) – Milano Centrale (19:32)

FR 9548 Napoli Centrale (15:00) – Milano Centrale (19:43)

FR 9342 Napoli Centrale (14:50) – Torino Porta Nuova (20:40)

FA 8526 Roma Termini (17:45) – Bolzano (22:19)

FA 8451 Venezia Santa Lucia (17:25) – Roma Termini (21:18)

FA 8527 Bolzano (17:13) – Roma Termini (21:53)

FA 8448/8449 Roma Termini (16:35) – Trieste Centrale (21:54)

FA 8525 Bergamo (16:00) – Roma Termini (20:53)

FA 8524 Napoli Centrale (15:25) – Bolzano (21:19)

Servizio clienti e proteste social dei passeggeri

Istituito un servizio viaggiatori a Bologna Centrale superficie per i treni in direzione Firenze, mentre è disponibile l'assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia nella stazione di Firenze Santa Maria Novella, dove vengono distribuiti bevande e snack. Tante le proteste dei passeggeri apparse sui social network: "150 minuti di ritardo, a Bologna hanno detto a chi era diretto a Firenze di scendere, a chi era diretto a Roma di restare… abbiamo fatto “retromarcia” dall’alta velocità ci siamo immessi sulla linea regionale", ha scritto una Twitter un'utente; "Oramai viaggiare con l'alta velocità in Italia è diventato una lotteria proprio come in Giappone dove ti rimborsano se fa un minuto di ritardo", ha scritto un altro.