Guardrail trafigge l’auto da parte a parte ma l’automobilista si salva senza ferite gravi

A cura di Antonio Palma

Tragedia sfiorata nel Salento dove un automobilista si è salvato senza ferite gravi nonostante la sua vettura sia stata letteralmente trafitta da parte a parte dal guardrail a bordo carreggiata i cui è finito dopo aver sbandato.

L’incidente stradale nella serata di ieri, sabato 1 gennaio, intorno alle 22, sulla Tangenziale est di Lecce, all'altezza dello svincolo della Motorizzazione. Una arteria purtroppo tristemente famosa per alcuni incidenti stradali gravi e anche mortali, avvenuti con la stessa dinamica.

Sulla stesa strada e proprio nei pressi dello svincolo che porta agli uffici della Motorizzazione civile di Lecce, infatti, nel giugno dello scorso anno una 28enne aveva perso la vita dopo che la sua auto era stata trafitta da parta a parte dal guadrail.

Anche nel caso del 35enne la barriera ha attraversato l’abitacolo per intero ma per sua fortuna è entrata di lato e non dal parabrezza, sfondando i finestrini laterali del mezzo.

Come si vede dalle drammatiche immagini diffuse dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto, infatti, sbandando la piccola vettura è finita di lato contro l’inizio del guardrail, all’altezza dello svincolo, finendo per sfondare il finestrino lato guidatore per uscire poi dal finestrino posteriore del lato opposto.

Per estrarre l’uomo dalla sua vettura, una Matiz, non è stato necessario l’intervento dei pompieri visto che dall’abitacolo era possibile uscire dal lato del passeggero.

Fortunatamente il conducente, il 35 anni E. M., è stato solo sfiorato dalla barra metallica e quindi non ha riportato ferite gravi. Medicato dal personale del 118 sul posto, è stato trasportato in codice giallo con un'ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Lecce per gli accertamenti del caso ma se la caverà con qualche piccola ferita e molto spavento.