“Guardo nostro figlio e piango”, il dolore di Elena, compagna del 22enne morto nell’incidente di Lecce Tragedia ieri, 19 ottobre, sulla Lecce-Maglie. Stefano e Elena stavano andando in ospedale per un consulto medico. Il loro bambino era prossimo a venire al mondo: è stato fatto nascere e sta bene. Il 22enne è morto nell’incidente. La ragazza è rianimazione. Dal letto del nosocomio dove è ricoverata, l’addio della giovane al compagno.

A cura di Biagio Chiariello

"Guardo nostro figlio e piango, non faccio altro che pensare a quante volte in questi mesi abbiamo immaginato questo momento, eppure tu, che ormai non aspettavi altro, non sei qui con me". È il messaggio straziante affidato ai social da Elena, la fidanzata di Stefano Maggio, il 22enne deceduto tragicamente ieri in un incidente stradale che si è verificato ieri sulla Lecce-Maglie.

La giovane era nella stessa auto, i due stavano andando in ospedale per un consulto medico. La ragazza infatti era in dolce attesa e e la nascita del loro bimbo era imminente. Elena, dopo essere stata soccorsa e trasportata in ospedale, è stata intubata e collegata al respiratore. Il piccolo è nato all'ottavo mese, pesa 3 chili e 200 grammi e sta bene.

Amore della mia vita – continua Elena, nella sua storia su Instagram – quando fantasticavamo sul passare insieme il resto della vita sicuramente non avrei mai immaginato che sarebbe stato così breve".

Elena ora si trova in Rianimazione con prognosi riservata per essere monitorata.

Stefano lavorava come dipendente ad un bar, l’attività oggi è rimasta chiusa. "Parlavamo di futuro e di matrimonio, perché nonostante la convinzione a non volerti sposare io ero l'eccezione” prosegue la giovane, nche lei 22 anni come Stefano.

Parlavamo di viaggi, di altri figli, di un cane e di tutto ciò di cui ormai non parleremo più. Mi hai aspettata per 7 lunghi anni e quando sembrava essere tutto perfetto la vita ti ha strappato via da me".

La comunità di Cutrofiano, paese d’origine del ragazzo, è chiaramente sotto choc per la tragedia. “Siamo tutti addolorati e sconcertati per l’accaduto. Stefano era un bravo ragazzo come tutta la sua famiglia. A breve incontrerò i suoi genitori e le sue due sorelle insieme al mio collega di Poggiardo (paese di origine di Elena ndr) e ho ricevuto il cordoglio di altri sindaci di vicini comuni. Quando succede simili eventi si capisce veramente il valore delle cose importanti nella vita”, le parole del sindaco Oriele Rosario Rolli.