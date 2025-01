video suggerito

Grosso incendio sulla piattaforma petrolifera "Rospo Mare" nell'Adriatico, personale evacuato L'incendio è divampato oggi pomeriggio sulla piattaforma petrolifera Rospo Mare B. Sul posto la motovedetta della Guardia costiera di Termoli con a bordo i Vigili del Fuoco. Evacuato tutto il personale a bordo ma non si registrano feriti.

Un grosso incendio è divampato oggi sulla piattaforma petrolifera nel Mar Adriatico al largo di Termoli, la struttura denominata “Rospo Mare B". Dal campo petrolifero si è innalzato un lungo pennacchio di fumo nero ben visibile dalla terraferma nonostante gli oltre venti chilometri dalla costa molisana. Le fiamme sono divampate nel primissimo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 gennaio, facendo scattare prima l'allarme sulla piattaforma e poi a terra.

I primi a intervenire, intorno alle 14 di oggi, sono stati gli uomini delle squadre di soccorso antincendio dello stesso presidio ma l'incendio si è propagato repentinamente e gli uomini a boro non hanno potuto fare più nulla. Così sono state allertate le autorità a terra e si è messa in moto la macchina dei soccorsi.

Sul posto è stata invita d'urgenza la Motovedetta della Guardia costiera di Termoli con a bordo i Vigili del Fuoco addestrati ad operazioni in mare mentre gli addetti e tutti i lavoratori della struttura sono stati fatti evacuare e trasportarti a bordo di un'imbarcazione. Si tratta di una ventina di persone che non sarebbero ferite come ha confermato Energean, società che gestisce la struttura petrolifera.

L'intervento è tutt'ora in corso con le difficoltà del caso vista la posizione della piattaforma petrolifera. "Stiamo intervenendo sulla piattaforma petrolifera. Non si conosce ancora l'entità del rogo" ha spiegato lo stesso Comandante della Capitaneria di Porto, Giuseppe Panico, che sta coordinando i soccorsi.

Sul posto stanno confluendo anche altre motovedette dai porti vicini e un elicottero da Pescara, oltre a unità navali specializzate in operazioni antinquinamento pronte a intervenire in caso di necessità. Sono ancora in corso le verifiche per determinare l’entità dei danni e le cause dell’incendio.