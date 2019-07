in foto: Screen da Youtube.

Una violenta grandinata si è abbattuta qualche ora fa sull'Alta Val Chisone, in Piemonte. Nella località di Pragelato, in particolare, sono caduti oggi, venerdì 26 luglio, chicchi grandi quanto olive nel corso di una breve quanto intensa tempesta che ha trasformato la zona in una fiume di ghiaccio e fango. Effetto del maltempo che si sta abbattendo progressivamente sull'Italia, a cominciare dalle regioni settentrionali. Tanti i video realizzati dai cittadini e condivisi sui social network che dimostrano l'entità del fenomeno. Giù anche le temperature, che sono crollate di ben 8 gradi rispetto a quelle registrate negli scorsi giorni, caratterizzati dal caldo record.

L'inversione termica ha infatti portato un fenomeno atmosferico di entità impressionante. Da valutare i danni provocati alle colture e non solo. Molte le strade che sono state allagate. Il maltempo che si sta abbattendo sul Piemonte, una delle regioni in cui la Protezione civile ha diramato allerta gialla, arriva direttamente dalla vicina Francia, dove è stata persino interrotta la tappa del Tour de France a seguito di una grandinata che ha richiesto l’intervento di alcune ruspe per sgomberare la strada.