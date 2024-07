Gorizia, lasciano il cane chiuso in macchina e vanno a fare aperitivo in centro: turisti denunciati

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Sono andati a fare comodamente un aperitivo in centro a Gorizia, senza prendersi il pensiero del cane lasciato in macchina. Per questo motivo due turisti stranieri sono stati denunciati nei giorni scorsi dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia cittadina per maltrattamento e abbandono di animale.

È stato un passante a chiedere soccorso, dopo essersi accorto della povera bestia chiusa nella vettura in uno dei giorni di questo luglio caldo e afoso; tramite il numero unico di emergenza 112, sono stati allertati i militari dell'Arma del capoluogo.

Dopo aver appurato la gravità della situazione, i carabinieri hanno immediatamente liberato il cane. Quindi hanno individuato i padroni, che lo avevano lasciato chiuso in macchina ma con i finestrini leggermente abbassati, forse convinti che questa accortezza bastasse a garantire il ricambio d’aria.

L'animale, dopo essere stato reidratato, è stato affidato alle cure di un veterinario e portato presso una locale struttura per ristabilirsi dalle conseguenze del colpo di calore subito. Non è comunque in pericolo di vita.

Per i due proprietari, individuati dai carabinieri dopo circa un’ora, è scattata invece la denuncia. Va ricordato che l'abbandono di animali rappresenta un reato punibile con sanzioni che possono includere multe severe e persino pene detentive, a seconda della gravità del fatto.

Il Nue 112 è il numero da chiamare se assiste a maltrattamenti e abbandoni di animali. Sopratutto per episodi come quello di Gorizia in questi giorni: le alte temperature all’interno di un veicolo chiuso possono salire rapidamente, anche quando si parecchia all’ombra o con i finestrini leggermente aperti.