“Gli animali stanno morendo annegati”: a Fanpage il racconto di un’allevatrice bloccata dal maltempo Dopo l’alluvione in Emilia Romagna, Rossella Tozzi è rimasta bloccata nella sua fattoria didattica “Chiocce Romagnole”. Con lei anche alcuni animali. “Abbiamo chiesto aiuto, ma non è arrivato nessuno”

L'alluvione che ha colpito in queste ore l'Emilia Romagna sembra aver cancellato qualunque cosa. L'acqua ha inghiottito strade, auto e case. Sono ancora tantissimi i civili rimasti intrappolati ai piani più alti delle loro abitazioni e i soccorritori stanno cercando di raggiungerli per portarli in salvo ed evitare il peggio. "Sono ancora bloccata al secondo piano di casa – ha fatto sapere a Fanpage.it Rossella Tozzi, proprietaria della fattoria Chiocce Romagnole – e gli animali stanno morendo in cortile. Sono disperata, non so più cosa fare. Ho anche provato a lanciarmi dalla finestra per soccorrerli".

La donna ha raccontato di aver provato ad allertare i soccorsi che però non sono riusciti a raggiungerla. "In cortile abbiamo 3 asini, due pecore e una capra che sono riuscita a portare in casa con noi. Abbiamo anche tre cani, di cui uno gravido. Abbiamo chiesto aiuto, ma per ora non si è visto nessuno neanche per noi rimasti intrappolati in casa. I cellulari ormai sono scarichi, abbiamo il 15% di batteria disponibile e manca la corrente".

Sui social, Tozzi ha chiesto aiuto per trarre in salvo gli animali in cortile. Normalmente, nella fattoria si organizzano feste di compleanno e gite didattiche per i bambini. La struttura si trova in Via Case Vento n.27.