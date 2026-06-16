Attualità
video suggerito
video suggerito

Giulia Boi scomparsa in Sardegna, l’ultimo sms il 27 maggio. La mamma: “Le scrivo email sperando le legga”

Giulia Boi è scomparsa il 22 maggio in Sardegna, ma l’ultimo sms dal suo telefono è stato inviato il 27 maggio alla mamma per il suo compleanno. La madre ha lanciato un appello a Fanpage.it: “Vorrei sapere come sta, ogni giorno le scrivo email nella speranza che le legga. Se dovesse tornare, rispetterò le sue decisioni”
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Gabriella Mazzeo
Giulia Boi
Giulia Boi

Continuano le ricerche di Giulia Boi, la 41enne scomparsa il 22 maggio a Selargius, in Sardegna. Della donna non si hanno notizie dal 27 maggio, quando ha inviato l'ultimo sms alla mamma per il suo compleanno. La donna, come racconta la madre Silvana a Fanpage.it, viveva per conto proprio. Risultava scomparsa già il 22, ma il 27 maggio il suo cellulare risultava ancora raggiungibile e ha inviato l'ultimo sms. Da allora della 41enne non si sono più avute informazioni: quello che è certo è che Giulia non è mai rientrata al lavoro, dal quale aveva preso un periodo di ferie.

Giulia è stata vista da un automobilista a bordo della sua Suzuki Ignis di colore azzurro, targata GW939WH a Decimoputzu e un'amica ha raccontato di averla più volte sentita parlare delle zone di Monte Arci o Valle della Luna. "Con quest'amica alla fine si era messa d'accordo per fare alcune passeggiate insieme in queste località, ma a noi non aveva manifestato l'intenzione di allontanarsi o cambiare vita", ricorda la mamma in un'intervista telefonica. "Per noi non è un momento facile. Il suo cellulare continua ad essere irraggiungibile. Continuo a scriverle delle email nella speranza che le legga, ma non sappiamo se siano mai state aperte".

Boi stava attraversando un periodo di grande fragilità psicologica, come confermato anche dalle amiche. Del suo caso si sta occupando anche l'Associazione Penelope, da sempre dedita alla ricerca di scomparsi. La mamma ha voluto lanciare un appello a Giulia tramite Fanpage.it, chiedendole di tornare a casa. "Aspettiamo di vederla, di parlarle e di sentire dalla sua voce se quella di allontanarsi è stata una sua decisione. Siamo pronti a qualsiasi sua scelta, però vorremmo sapere dov'è e come sta. Vorremmo che ce lo comunicasse, perché se è stata una sua scelta, non ce l'ha detta".

Leggi anche
Scomparsa Riccardo Branchini, la mamma scrive a Giorgia Meloni: "Mi aiuti ad avere risposte"

Giulia Boi è alta 1.60 metri, è di corporatura esile e ha capelli e occhi castani. Al momento dell'allontanamento era a bordo della sua auto: qualsiasi informazione utile alle ricerche può essere comunicata al 112 o a Penelope Italia al numero 345 501 9051.

Immagine
Live
L'accordo USA-Iran verrà firmato venerdì vicino Lucerna, Trump: "Nessun pedaggio a Hormuz"
Accordo Usa-Iran, Dentice: "Trump esce male dalla guerra, Israele può far saltare la pace da un momento all'altro"
Dallo Stretto di Hormuz alla questione nucleare: cosa sappiamo dell'accordo di pace Iran-Usa
Ma davvero rischiamo una carestia globale per colpa della guerra in Iran?
“La mia casa? Non ho più nulla”: il cortocircuito di Beirut, tra profughi sull’asfalto e supercar sul lungomare
Fuga da Tiro, il prete che accoglie i profughi: “Danni anche a ospedali, mai vista una devastazione simile”
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views