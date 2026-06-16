Giulia Boi scomparsa in Sardegna, l’ultimo sms il 27 maggio. La mamma: “Le scrivo email sperando le legga”

Giulia Boi è scomparsa il 22 maggio in Sardegna, ma l’ultimo sms dal suo telefono è stato inviato il 27 maggio alla mamma per il suo compleanno. La madre ha lanciato un appello a Fanpage.it: “Vorrei sapere come sta, ogni giorno le scrivo email nella speranza che le legga. Se dovesse tornare, rispetterò le sue decisioni”

Giulia Boi

Continuano le ricerche di Giulia Boi, la 41enne scomparsa il 22 maggio a Selargius, in Sardegna. Della donna non si hanno notizie dal 27 maggio, quando ha inviato l'ultimo sms alla mamma per il suo compleanno. La donna, come racconta la madre Silvana a Fanpage.it, viveva per conto proprio. Risultava scomparsa già il 22, ma il 27 maggio il suo cellulare risultava ancora raggiungibile e ha inviato l'ultimo sms. Da allora della 41enne non si sono più avute informazioni: quello che è certo è che Giulia non è mai rientrata al lavoro, dal quale aveva preso un periodo di ferie.

Giulia è stata vista da un automobilista a bordo della sua Suzuki Ignis di colore azzurro, targata GW939WH a Decimoputzu e un'amica ha raccontato di averla più volte sentita parlare delle zone di Monte Arci o Valle della Luna. "Con quest'amica alla fine si era messa d'accordo per fare alcune passeggiate insieme in queste località, ma a noi non aveva manifestato l'intenzione di allontanarsi o cambiare vita", ricorda la mamma in un'intervista telefonica. "Per noi non è un momento facile. Il suo cellulare continua ad essere irraggiungibile. Continuo a scriverle delle email nella speranza che le legga, ma non sappiamo se siano mai state aperte".

Boi stava attraversando un periodo di grande fragilità psicologica, come confermato anche dalle amiche. Del suo caso si sta occupando anche l'Associazione Penelope, da sempre dedita alla ricerca di scomparsi. La mamma ha voluto lanciare un appello a Giulia tramite Fanpage.it, chiedendole di tornare a casa. "Aspettiamo di vederla, di parlarle e di sentire dalla sua voce se quella di allontanarsi è stata una sua decisione. Siamo pronti a qualsiasi sua scelta, però vorremmo sapere dov'è e come sta. Vorremmo che ce lo comunicasse, perché se è stata una sua scelta, non ce l'ha detta".

Giulia Boi è alta 1.60 metri, è di corporatura esile e ha capelli e occhi castani. Al momento dell'allontanamento era a bordo della sua auto: qualsiasi informazione utile alle ricerche può essere comunicata al 112 o a Penelope Italia al numero 345 501 9051.