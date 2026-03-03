Attualità
video suggerito
video suggerito

Gira per Foggia con una grossa valigia e attira l’attenzione della Finanza: c’erano 21 kg di sigarette, denunciato

Il finto “turista” che girava per la città di Foggia con una pesante valigia carica di sigarette di contrabbando è stato denunciato dalla Finanza. Nel bagaglio non aveva vestiti ma stecche prive dei contrassegni previsti dalla legge.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Maria Neve Iervolino
0 CONDIVISIONI
Immagine

Trasportava oltre 21 kg di sigarette di contrabbando in una grossa valigia in giro per la città di Foggia. L'uomo, un cittadino del posto, forse pensava di passare inosservato, invece il suo fare avanti e indietro con quel bagaglio pesante ha attirato l'attenzione della Guardia di Finanza che quindi ha deciso di farle un controllo. Dentro, i finanzieri hanno trovato ben 21 kg di sigarette di contrabbando. Il finto "turista" è stato quindi denunciato per il contrabbando di tabacchi.

La scoperta è stata fatta durante le attività di vigilanza dei finanzieri, i quali, insospettiti dall’atteggiamento circospetto dell’individuo, intento a trasportare una valigia particolarmente voluminosa e pesante nelle zone centrali della città, hanno eseguito i controlli di rito.

Una volta aperta la valigia, all’interno sono emerse numerose stecche di sigarette riproducenti noti marchi di produzione di tabacchi, tutte prive dei contrassegni dei Monopoli di Stato previsti dalla legge per l’introduzione nel territorio dello Stato.

Leggi anche
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e vento forte oggi 19 febbraio: le regioni a rischio

Si tratta di sigarette note in gergo come “cheap white” o “illicit white”, che non possono essere vendute in Italia o all’interno dell’Unione Europea in quanto non conformi ai parametri previsti dalla normativa unionale, essendo potenzialmente dannose per la salute dei consumatori. L'uomo è stato denunciato a piede libero e la sua posizione è ora al vaglio dell'Autorità giudiziaria.

L'operazione nel Foggiano si inserisce nella più ampia attività di contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati ed è volta a disarticolare le organizzazioni criminali transnazionali e ad aggredire i patrimoni illecitamente accumulati.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Iran colpisce ambasciata Usa a Riad, Idf entra in Libano via terra. Bombe a Beirut e Teheran
Schizzano i prezzi dell'energia: gas tocca i 50 euro al megawattora, petrolio verso i 100 dollari al barile
Cosa succede ora che l'Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz e quali sono i rischi per l'economia mondiale
Cosa succederà in Iran dopo l’uccisione di Ali Khamenei e chi prenderà il suo posto
Attacco all'Iran, chiuso lo spazio aereo nel Golfo: migliaia di voli bloccati e ritardi in tutto il mondo
Perché l’Iran sta attaccando anche altri Stati arabi oltre a Israele
Bloccati a Dubai 200 studenti italiani
Il racconto di un'italiana : "Aeroporto danneggiato, non sappiamo che fare"
"All'improvviso abbiamo sentito dei boati"
Ali Khamenei, chi era la Guida Suprema dell'Iran
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views