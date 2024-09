video suggerito

Giovane scomparso in mare nel Tarantino: 28enne ritrovato vivo dopo 11 ore di ricerche, era in ipotermia È stato ritrovato vivo ma in stato di ipotermia un giovane di 28 anni scomparso in mare la notte di domenica 15 a Marina di Pulsano, nel Tarantino. Dopo 11 ore di ricerche, l'uomo è stato recuperato nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 settembre, stabilizzato dai sanitari del 118 e subito trasportato in ospedale.

A cura di Eleonora Panseri

È stato ritrovato in stato di ipotermia un giovane di 28 anni scomparso in mare nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 settembre a Marina di Pulsano, nel Tarantino. L’uomo è stato recuperato nel pomeriggio di ieri, 16 settembre, stabilizzato dai sanitari del 118 e subito trasportato in ospedale.

Secondo quanto si apprende, le sue condizioni non destano preoccupazione. Il 28enne è stato ritrovato in mare a poca distanza da dove si era allontanato, nel tratto di costa nei pressi di Baia Serrone.

Il giovane, un ragazzo tunisino di 28 anni, dipendente di un hotel, guardiano notturno della spiaggia attrezzata in località Baia di Serrone, era ‘vivo ma non cosciente' quando è stato ritrovato.

La denuncia di scomparsa e le operazioni di ricerca

La scomparsa era stata segnalata durante la notte, intorno all’1.30. A dare l'allarme e a denunciare la scomparsa ai Carabinieri era stata la direttrice della struttura alberghiera dove lavora il giovane.

Subito erano state attivate le ricerche della Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco. Dopo il ritrovamento da parte dei Carabinieri di alcuni effetti personali del giovane, sia in acqua che su uno scoglio, era stata disposta l’attività di soccorso via mare con l’ausilio di una motovedetta.

Alle operazioni avevano partecipato anche il nucleo sommozzatori del Vigili del Fuoco di Bari per una ricognizione sia in superficie che in profondità. In più, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco aveva messo a disposizione della Guardia Costiera un velivolo e un drone, per permettere di ampliare le ricerche anche per via aerea.

Il giovane ritrovato dopo oltre 11 ore di ricerche

Nel pomeriggio della giornata di ieri, è arrivata la svolta. Il personale delle unità navali della Guardia Costiera di Taranto e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno ritrovato il giovane nella Caletta dei Micenei.

È stato immediatamente affidato al personale del 118, allertato dalla sala operativa, per ricevere le prime cure e, come già detto, è stato trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Le ricerche sono durate oltre 11 ore e ora sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri per fare piena luce sull'accaduto.