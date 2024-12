video suggerito

Giovane finisce contro un platano e muore, l'appello del padre: "Si faccia avanti chi ha visto qualcosa" La vittima è Luca Gazzola, un giovane di 29 anni che, per cause ancora da accertare, è finito con la sua auto contro un platano a Maser (Treviso). A poche ore dalla tragedia il padre ha rivolto un appello qualora ci sia qualcuno che possa aver visto qualcosa.

A cura di Susanna Picone

Un ragazzo di ventinove anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Maser, nella provincia di Treviso. La vittima si chiama Luca Gazzola, era di San Vito di Altivole. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente mortale, avvenuto intorno alla mezzanotte lungo la Provinciale Schiavonesca-Marosticana all’incrocio con via Sacconi: secondo una prima ricostruzione, il 29enne era al volante della sua auto quando è andato a sbattere contro un platano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Asolo che hanno spento il principio di incendio dell'auto. Purtroppo per il ragazzo, i soccorritori del Suem intervenuti sul luogo dello schianto non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco e recupero dell'auto sono finite alle 3:30.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità ma non si esclude che il ragazzo possa essere rimasto vittima di un colpo di sonno o di una disattenzione. Dai primi accertamenti, si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma.

A poche ore dalla tragedia, davanti alle telecamere Lucio Gazzola, il papà di Luca, ha rivolto un appello a eventuali testimoni dell’incidente mortale: “Io spero che se c’è un responsabile che ha causato l’incidente si costituisca e lo dica, mio figlio era troppo prudente, sapeva guidare e non era un ragazzo che correva. Gli piacevano le auto e le moto ma era sempre prudente e aveva rispetto per gli altri. Se c’è qualcuno che ha visto, che ha causato anche involontariamente l’incidente, lo dica, per noi è importante saperlo”, ha detto l’uomo.

Chi lo conosceva, descrive il ventinovenne come un giovane solare e pieno d’interessi, molto conosciuto in paese anche perché il padre ha un’officina di elettrauto.