Giornalisti perquisiti e trattenuti dalla polizia: la solidarietà del Cdr di Fanpage.it

Il Comitato di redazione di Fanpage.it esprime massima solidarietà alla videoreporter Angela Nittoli, collaboratrice del Fatto Quotidiano, al videoreporter freelance, Roberto Di Matteo, e al fotografo del Corriere della Sera, Massimo Barsoum, fermati, identificati, portati in commissariato, perquisiti e trattenuti in una cella del commissariato di Castro Pretorio a Roma, mentre svolgevano il loro lavoro di cronisti.

I tre giornalisti si trovavano nella zona di via XX Settembre a Roma per seguire per i rispettivi giornali e committenti un’azione dimostrativa del movimento ecologista Ultima Generazione, quando sono stati bloccati da agenti di polizia in divisa e in borghese e gli è stato impedito di continuare a lavorare. A Nittoli, Barsoum e Di Matteo sarebbe stato chiesto di identificarsi, mostrare i propri documenti e tesserini professionali, e sarebbe stato vietato loro l’uso dei telefoni per documentare quanto stava accadendo. Sono stati fatti salire su una volante, portati in commissariato e la loro attrezzatura perquisita, e sono stati trattenuti per circa due ore in quella che hanno definito una “celletta”, una piccola stanza blindata, con la porta tenuta aperta.

Il Cdr di Fanpage.it chiede che venga fatta immediata chiarezza su questo episodio, che, se confermato, sarebbe molto grave, minando il diritto di cronaca e violando la libertà di stampa. Un fatto preoccupante, ancor di più, perché non solo ha limitato l’esercizio dell’attività giornalistica dei tre colleghi, ma soprattutto perché rischia di rappresentare un inquietante precedente.