Gioca fuori al balcone di casa e cade nel vuoto: bimbo di 2 anni ricoverato in gravi condizioni Un bimbo di 2 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo aver fatto un volo di 8 metri dal balcone della propria abitazione situata al secondo piano. Il piccolo, che vive a Gassino con la famiglia, sarebbe precipitato nel vuoto mentre giocava per un incidente.

A cura di Gabriella Mazzeo

Foto di repertorio

Un bimbo di due anni è caduto dal balcone nel Torinese, a Gassino. Il piccolo è rimasto gravemente ferito e l'episodio si è verificato intorno alle 16.30 di oggi, venerdì 22 marzo. Il piccolo stava giocando fuori al balcone della sua abitazione situata al secondo piano quando, per cause da accertare, è precipitato nel vuoto. Il bimbo è stato subito soccorso e trasportato con l'elicottero del 118 all'ospedale Regina Margherita di Torino. Il bimbo resta ricoverato in condizioni critiche.

Le indagini sull'accaduto sono ancora in corso, ma stando ai primi rilievi il minore avrebbe fatto un volo di diversi metri cadendo poi nella discesa di accesso ai box auto.

Il bambino ha riportato un trauma cranico, toracico, addominale e al bacino. Possibile, stando a quanto si apprende, che nelle prossime ore i medici decidano di sottoporlo ad un intervento chirurgico per tentare il tutto per tutto e provare a salvargli la vita. Sull'incidente sono in corso le indagini dei carabinieri di Castiglione Torinese.

Stando ai primi riscontri, comunque, si è trattato di un incidente domestico dovuto forse a un attimo di distrazione degli adulti che si trovavano in casa con lui. Non è ancora chiaro chi fosse nell'appartamento al momento della tragedia, ma ulteriori informazioni su quanto accaduto al bimbo saranno fornite nelle prossime ore con il prosieguo delle indagini.

Per il momento tutte le attenzioni sono concentrate sul bollettino medico del bambino che per ora resta critico. Stando a quanto reso noto finora, infatti, il piccolo di soli due anni avrebbe fatto un volo di almeno otto metri dal balcone fino alla discesa del box auto dello stabile dove vive con la famiglia. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente e sono intervenuti poco dopo la prima telefonata al numero di emergenza 118.